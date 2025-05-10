ВИДЕО Чемпионка по кикбоксингу из Нарвы: под перчатками должен быть безупречный маникюр!

Александра Джикаева в студии Limon LIVE: «Вся моя жизнь сейчас - это спорт. Времени на личную жизнь не остается!» Фото: Tairo Lutter

Чемпионка Кубка мира по кикбоксингу признается, что в последнее время чувствует особую ответственность на соревнованиях. Это связано с тем, что ее участие в турнирах стало возможным благодаря поддержке жителей Нарвы. Так, например, деньги на поездку на турнир в Италию собрали буквально всем городом.

«Для меня было шоком, что за полтора дня мы собрали нужную сумму. После этого я почувствовала серьезную нагрузку, ведь на меня возлагаются надежды, все верят в меня. Это дополнительный груз на плечи, но от этого становится легче», - говорит Александра.

Люди удивляются, когда узнают, каким видом спорта Александра занимается. Фото: Tairo Lutter

Александра выступает в весовой категории до 48 килограммов. У нее плотный график тренировок - по две-три в день. Важно поддерживать вес, ведь соревнования проходят практически каждые три недели.

«Конечно, бывают срывы, - Александра признается, что и она может побаловать себя чем-то вкусным и не совсем полезным. - Иногда приходится надевать специальный сауна-костюм на тренировку и тяжело работать, чтобы скинуть вес к соревнованиям».

В таком бешеном ритме времени на личную жизнь не остается. «Вся моя жизнь сейчас - это спорт. Я уделяю время только ему, а с друзьями общаюсь лишь в зале перед тренировками», - признается спортсменка.

Золотые медали, которые получила весной: одна из Италии, другая - из Таиланда. Фото: Tairo Lutter