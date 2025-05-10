ВИДЕО Чемпионка по кикбоксингу из Нарвы: под перчатками должен быть безупречный маникюр!

Спортсменка и просто красавица Александра Джикаева привозит золотые медали с международных турниров одну за другой. За внешностью хрупкой блондинки с лучезарной улыбкой скрывается настоящий боец.
Обладательница Кубка мира по кикбоксингу Александра Джикаева в марте завоевала золотую медаль в Италии, а в апреле - в Таиланде. Эти достижения позволили ей занять первое место в мировом рейтинге в своей весовой категории (до 48 кг). Но 22-летняя спортсменка не останавливается на достигнутом и уже ставит перед собой новую цель - выиграть чемпионат мира, который состоится в октябре в Абу-Даби (ОАЭ).
Александра родилась, выросла и живет в Нарве. Несмотря на внешность настоящей Дюймовочки - всего 150 сантиметров роста - за этим хрупким образом скрывается впечатляющая спортивная карьера: десятки профессиональных и любительских боев, золото чемпионатов Кубка мира и Европы по кикбоксингу, а также многолетний опыт тренерской работы. Как удается совмещать гламур и жесткие бои на ринге, Александра рассказала в студии Limon LIVE.
Александра демонстрирует в студии золотую медаль, которую она привезла с турнира Thailand Kickboxing World Cup 2025, проходившего в Бангкоке. «Это уже четвертая золотая медаль подряд за последний год», - говорит спортсменка, но признается, что получить ее было непросто.
«После холодной эстонской погоды прилететь в 36 градусов жары было очень сложно. Акклиматизация заняла три дня, на третий день я уже билась», - рассказывает Александра.
Обычно в таких поездках нет времени на развлечения, но в Таиланде у Саши была возможность немного отдохнуть и отметить свой день рождения. Для этого с собой в поездку было взято красивое длинное платье.
Чемпионка Кубка мира по кикбоксингу признается, что в последнее время чувствует особую ответственность на соревнованиях. Это связано с тем, что ее участие в турнирах стало возможным благодаря поддержке жителей Нарвы. Так, например, деньги на поездку на турнир в Италию собрали буквально всем городом.
«Для меня было шоком, что за полтора дня мы собрали нужную сумму. После этого я почувствовала серьезную нагрузку, ведь на меня возлагаются надежды, все верят в меня. Это дополнительный груз на плечи, но от этого становится легче», - говорит Александра.
Александра выступает в весовой категории до 48 килограммов. У нее плотный график тренировок - по две-три в день. Важно поддерживать вес, ведь соревнования проходят практически каждые три недели.
«Конечно, бывают срывы, - Александра признается, что и она может побаловать себя чем-то вкусным и не совсем полезным. - Иногда приходится надевать специальный сауна-костюм на тренировку и тяжело работать, чтобы скинуть вес к соревнованиям».
В таком бешеном ритме времени на личную жизнь не остается. «Вся моя жизнь сейчас - это спорт. Я уделяю время только ему, а с друзьями общаюсь лишь в зале перед тренировками», - признается спортсменка.
Александра часто сталкивается с удивлением людей, когда те узнают, каким видом спорта она занимается. И не удивительно: ее нежный, воздушный образ в повседневной жизни с кикбоксингом, казалось бы, совсем не сочетается.
У Александры есть милая традиция. «Перед каждым турниром я заплетаю волосы и вплетаю в них канеколон разного цвета, стараясь не повторяться. Я же представляю Эстонию на ринге. Делаю себе брови, ногти...», - рассказывает спортсменка. И хотя идеальный маникюр скрыт под перчатками, Саша уверена: «Медаль нужно держать для фотографии руками с красивым маникюром!»
Идею заняться кикбоксингом предложила сама Александра. Папа поддержал боевой дух дочери, а вот мама была против: «Ты же девочка! Как же лицо? Тебе еще выходить замуж!» Но как только Александра достигла мирового уровня, мама собралась с духом и стала смотреть ее бои.
Среди учеников Александры есть и девочки. Она стала живой рекламой кикбоксинга в Нарве. «За счет меня и Каролины Вороновой эта тенденция стала расти. Когда я пришла в зал, нас было очень мало. Сейчас уже 50 на 50 мальчики и девочки кикбоксингом занимаются, раньше такого не было», - рассказывает спортсменка.
Александра уверена, что и свою дочь обязательно отдала бы заниматься кикбоксингом. «Если не для соревнований, то хотя бы для самообороны. Это очень полезно, это формирует красивое и здоровое тело», - подчеркивает она.
Травмы, слезы, литры пота и сладкий вкус победы! Смотрите Limon LIVE, где Александра даже поделится приемами самообороны.