Меган Маркл показала редкое фото сына Арчи в честь его 6-летия: «Наше солнышко»

Меган также упомянула о вечеринке по случаю дня рождения Арчи, которая состоялась в прошлые выходные. «Спасибо и всем тем, кто пришел отпраздновать с нами, спасибо, что сделали его день таким невероятно особенным», - добавила экс-актриса.