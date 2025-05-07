Меган Маркл показала редкое фото сына Арчи в честь его 6-летия: «Наше солнышко»

Накануне сыну принца Гарри и Меган Маркл исполнилось шесть лет. По такому поводу герцогиня Сассекская показала его редкое фото, сделанное на закате. «Наш сын. Наше солнышко. Поздравляю Арчи с 6-летием», - так подписала она свежий снимок в Instagram, поблагодарив всех за теплые слова о сыне.
Меган также упомянула о вечеринке по случаю дня рождения Арчи, которая состоялась в прошлые выходные. «Спасибо и всем тем, кто пришел отпраздновать с нами, спасибо, что сделали его день таким невероятно особенным», - добавила экс-актриса.
К слову, в последнее время Меган со снимками наследников зачастила. Недавно одним из таких кадров она поддержала принца Гарри, проигравшего суд за королевскую охрану на территории Великобритании.