Модель из особняка Playboy рассказала о жизни с Хью Хефнером: «Занимались сексом в темноте»

В подкасте In Your Dreams она вспомнила о жизни с миллиардером, в том числе интимной. Она призналась, что «ненавидела», когда вместе с ней в его спальне оказывались другие девушки. «Это было отвратительно. Я ясно давала понять, что ненавижу это», - сказала Мэдисон.

Когда девушка оставалась наедине с Хефнером, ее все устраивало. Он был старше модели на 53 года, но этот факт, по словам Мэдисон, не омрачал их сексуальную жизнь. При этом они занимались любовью только с выключенным светом. «Если мы были только вдвоем, это было гораздо более нормально, чем можно было бы подумать... Есть такая пословица: "Ночью все кошки серы"», - отметила модель.