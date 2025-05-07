Модель из особняка Playboy рассказала о жизни с Хью Хефнером: «Занимались сексом в темноте»

Фотомодель Холли Мэдисон была одной из главных моделей Playboy и жила в одноименном особняке. С основателем империи Хью Хефнером она была с 2001 по 2008 год.
В подкасте In Your Dreams она вспомнила о жизни с миллиардером, в том числе интимной. Она призналась, что «ненавидела», когда вместе с ней в его спальне оказывались другие девушки. «Это было отвратительно. Я ясно давала понять, что ненавижу это», - сказала Мэдисон.
Когда девушка оставалась наедине с Хефнером, ее все устраивало. Он был старше модели на 53 года, но этот факт, по словам Мэдисон, не омрачал их сексуальную жизнь. При этом они занимались любовью только с выключенным светом. «Если мы были только вдвоем, это было гораздо более нормально, чем можно было бы подумать... Есть такая пословица: "Ночью все кошки серы"», - отметила модель.
Сейчас Мэдисон 45 лет, и о своей карьере она не жалеет. Она отметила, что всегда хотела быть в Playboy, а единственное, что её удручало, это проживание в доме Хефнера с ним и другими девушками. «Мои негативные переживания больше связаны с отношениями и динамикой отношений, как с Хефом, так и с другими девушками. Я на сто процентов наслаждалась позированием для журнала», - добавила она.