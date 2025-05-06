Диетологи объяснили, из каких продуктов должен состоять правильный завтрак

Какие продукты должны быть в полноценном завтраке: советы врачей

Стакан теплой воды. Медики говорят, что такая вода поможет организму проснуться и запустить работу пищеварительной системы.

Белок. Чтобы первый прием пищи принес наибольшую пользу, он должен содержать белки. Это могут быть вареные или жареные яйца, разнообразные печеночные паштеты, вареная и запеченная курица, вареный язык, запеченная рыба.

Сложные углеводы. Утром следует есть цельнозерновые каши и хлеб с добавлением меда, ягод и молока. Также подойдут мюсли без добавленных сахаров и других синтетических примесей.

Овощи. Завтрак обязательно должен включать в себя овощи, содержащие много клетчатки, которая насыщает организм на долгий промежуток времени. Овощи могут быть запеченными, в виде салатов и смузи. Также медики рекомендуют утром есть зелень, чтобы насытить организм фолиевой кислотой, отвечающей за здоровье нервной системы и крепкий иммунитет.

Сыры. Также рекомендуется добавлять в утренний прием пищи разнообразные сыры - пармезан, адыгейский сыр или фету.