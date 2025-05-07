ДО И ПОСЛЕ Мужчина рассказал о переменах в образе жизни, которые помогли ему сбросить 129 килограммов без операции

Обычная жизнь Райана Гревелла, весившего 217 килограммов, была мучительной из-за огромной массы тела. Ему не хватало сил, он едва мог ходить, а завязывание шнурков казалось вообще невозможным. Главной причиной перемен стала именно сложность при ходьбе. Райан начал гулять, хотя для него это было крайне тяжело и не хватало выносливости, но он не сдался - и уже за два месяца сбросил впечатляющие 27 килограммов.