НЕ ОТОРВАТЬ ГЛАЗ! Николь Кидман кардинально сменила имидж

Николь позировала в черном винтажном платье Balenciaga с пышной юбкой, корсетным лифом и полностью открытой спиной. Наряд был стянут на талии и бедрах декоративными поясами. Дизайнер Balenciaga Демна использовал в качестве вдохновения наряд, представленный в выпуске Harper's Bazaar London за 1952 год.​

«Когда Демна прислал мне этот эскиз, я была вдохновлена ​​тем, как он смог взять такую ​​прекрасную вещь из прошлого дома и модернизировать ее таким образом, который казался настолько уникальным для меня. От бедер до бантов на талии и корсета Демна и его команда сшили это платье. Ткань и тюль божественны», - говорила актриса.

Образ дополняли черные перчатки. Кидман завершила свой гламурный образ украшениями с серебряными и бриллиантовыми листьями от Cindy Cha

Но больше всего внимания публики привлекли ее волосы. Кидман зачесала назад свои светлые локоны, а сзади волосы были выкрашены в коричневый цвет. Ее парикмахер Адир Абергель опубликовал в Instagram пост, в котором объяснил, что вдохновило на создание образа, связав его с темой вечера.