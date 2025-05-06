ВОТ ЭТО ДА! «Она надеется, что я выиграю!» Мировая поп-звезда пожелала Томми Кэшу удачи на Евровидении

«Она была очень взволнована и сказала, что надеется на мою победу и уверена, что я покажу на сцене что-то очень красивое. Она была очень мила», - рассказал Томми Кэш в официальном подкасте песенного конкурса о том, что после победы на Eesti Laul с ним связалась поп-певица Charli XCX.