Вт, 6.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи

ЛУЧШЕ НЕ ДОБАВЛЯТЬ Бариста назвали шесть ингредиентов, которые испортят ваш кофе

Некоторые ингредиенты могут настолько исказить вкус натурального кофе, что он теряет свою насыщенность и бодрящий эффект. Снимок иллюстративный.
Некоторые ингредиенты могут настолько исказить вкус натурального кофе, что он теряет свою насыщенность и бодрящий эффект. Снимок иллюстративный. Фото: Gala AP/Shutterstock

Если вы заметили, что утренняя чашка кофе больше не радует, возможно, дело не в самом напитке, а в добавках, которые вы к нему используете, пишет NV.

Некоторые ингредиенты могут настолько исказить вкус натурального кофе, что он теряет свою насыщенность и бодрящий эффект. Более того, некоторые из этих добавок могут не только испортить вкус, но и нанести вред здоровью. Эксперты рекомендуют быть избирательными и избегать определенных компонентов, сообщает Eatthis.

Бариста Дрю Понд из Stone Creek Coffee предупреждает: кофе не должен быть «утоплен» в синтетических ароматизаторах, загустителях или добавках, превращающих его в нечто, напоминающее тесто. Да, эксперименты на кухне могут быть увлекательны, но есть продукты, которые точно не должны оказаться в вашей чашке.

Высококислотные ингредиенты

Некоторые любят добавлять лимон или цитрус в кофе, но бариста Лайла Гамбари, чемпионка США, утверждает: такие продукты - особенно красные ягоды вроде клюквы или шиповника - резко повышают кислотность. В результате молоко в напитке может свернуться, особенно если напиток горячий.

Искусственные сливки

Понд считает их наиболее вредными добавками: они содержат трансжиры, химические загустители вроде каррагинана и даже диацетил - вещество, связанное с повреждением легких. Такие добавки, несмотря на приятные вкусы вроде «ванильной карамели», представляют опасность.

Протеиновый порошок

Белок важен, но кофе - не место для протеиновых добавок. Как поясняет бариста Райли Уэстбрук, порошок делает напиток густым, комковатым и неприятным. Баланс вкуса теряется, а текстура становится непривлекательной.

Искусственные подсластители

Они могут приглушить горечь, но одновременно уничтожают сложный аромат кофейных зерен. Линдси Созио из Lavender Coffee Boutique подчеркивает: кофейный ритуал должен приносить не только вкус, но и пользу - а не наполненность химией.

Рисовое молоко

Этот вариант растительного молока не подойдет для латте или капучино. В нем слишком мало белка, поэтому оно не взбивается: напиток выходит водянистым и не держит пену, объясняет владелец Dazbog Coffee Лео Юффа.​

Сиропы без сахара

На первый взгляд они кажутся более полезной альтернативой, но по сути - это концентрат искусственных веществ. Понд советует избегать сиропов с «лабораторным» вкусом малины или персика и вместо этого выбрать кофе с натуральными фруктовыми нотами, например, эфиопские сорта.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх