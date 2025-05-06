ЛУЧШЕ НЕ ДОБАВЛЯТЬ Бариста назвали шесть ингредиентов, которые испортят ваш кофе

Некоторые ингредиенты могут настолько исказить вкус натурального кофе, что он теряет свою насыщенность и бодрящий эффект. Более того, некоторые из этих добавок могут не только испортить вкус, но и нанести вред здоровью. Эксперты рекомендуют быть избирательными и избегать определенных компонентов, сообщает Eatthis.

Бариста Дрю Понд из Stone Creek Coffee предупреждает: кофе не должен быть «утоплен» в синтетических ароматизаторах, загустителях или добавках, превращающих его в нечто, напоминающее тесто. Да, эксперименты на кухне могут быть увлекательны, но есть продукты, которые точно не должны оказаться в вашей чашке.

Высококислотные ингредиенты

Некоторые любят добавлять лимон или цитрус в кофе, но бариста Лайла Гамбари, чемпионка США, утверждает: такие продукты - особенно красные ягоды вроде клюквы или шиповника - резко повышают кислотность. В результате молоко в напитке может свернуться, особенно если напиток горячий.

Искусственные сливки

Понд считает их наиболее вредными добавками: они содержат трансжиры, химические загустители вроде каррагинана и даже диацетил - вещество, связанное с повреждением легких. Такие добавки, несмотря на приятные вкусы вроде «ванильной карамели», представляют опасность.

Протеиновый порошок

Белок важен, но кофе - не место для протеиновых добавок. Как поясняет бариста Райли Уэстбрук, порошок делает напиток густым, комковатым и неприятным. Баланс вкуса теряется, а текстура становится непривлекательной.

Искусственные подсластители

Они могут приглушить горечь, но одновременно уничтожают сложный аромат кофейных зерен. Линдси Созио из Lavender Coffee Boutique подчеркивает: кофейный ритуал должен приносить не только вкус, но и пользу - а не наполненность химией.

Рисовое молоко

Этот вариант растительного молока не подойдет для латте или капучино. В нем слишком мало белка, поэтому оно не взбивается: напиток выходит водянистым и не держит пену, объясняет владелец Dazbog Coffee Лео Юффа.​

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