ЛУЧШЕ НЕ ДОБАВЛЯТЬ Бариста назвали шесть ингредиентов, которые испортят ваш кофе

Если вы заметили, что утренняя чашка кофе больше не радует, возможно, дело не в самом напитке, а в добавках, которые вы к нему используете, пишет NV.
Некоторые ингредиенты могут настолько исказить вкус натурального кофе, что он теряет свою насыщенность и бодрящий эффект. Более того, некоторые из этих добавок могут не только испортить вкус, но и нанести вред здоровью. Эксперты рекомендуют быть избирательными и избегать определенных компонентов, сообщает Eatthis.
Бариста Дрю Понд из Stone Creek Coffee предупреждает: кофе не должен быть «утоплен» в синтетических ароматизаторах, загустителях или добавках, превращающих его в нечто, напоминающее тесто. Да, эксперименты на кухне могут быть увлекательны, но есть продукты, которые точно не должны оказаться в вашей чашке.
Высококислотные ингредиенты
Некоторые любят добавлять лимон или цитрус в кофе, но бариста Лайла Гамбари, чемпионка США, утверждает: такие продукты - особенно красные ягоды вроде клюквы или шиповника - резко повышают кислотность. В результате молоко в напитке может свернуться, особенно если напиток горячий.
Искусственные сливки
Понд считает их наиболее вредными добавками: они содержат трансжиры, химические загустители вроде каррагинана и даже диацетил - вещество, связанное с повреждением легких. Такие добавки, несмотря на приятные вкусы вроде «ванильной карамели», представляют опасность.
Протеиновый порошок
Белок важен, но кофе - не место для протеиновых добавок. Как поясняет бариста Райли Уэстбрук, порошок делает напиток густым, комковатым и неприятным. Баланс вкуса теряется, а текстура становится непривлекательной.
Искусственные подсластители
Они могут приглушить горечь, но одновременно уничтожают сложный аромат кофейных зерен. Линдси Созио из Lavender Coffee Boutique подчеркивает: кофейный ритуал должен приносить не только вкус, но и пользу - а не наполненность химией.
Рисовое молоко
Этот вариант растительного молока не подойдет для латте или капучино. В нем слишком мало белка, поэтому оно не взбивается: напиток выходит водянистым и не держит пену, объясняет владелец Dazbog Coffee Лео Юффа.
Сиропы без сахара
На первый взгляд они кажутся более полезной альтернативой, но по сути - это концентрат искусственных веществ. Понд советует избегать сиропов с «лабораторным» вкусом малины или персика и вместо этого выбрать кофе с натуральными фруктовыми нотами, например, эфиопские сорта.