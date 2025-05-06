«Он сжег мосты»: эксперт ответила, почему король Карл не простит принца Гарри

После поражения в суде по делу об охране Гарри дал интервью, в котором заявил, что хочет примирения, и назвал проблемы с безопасностью причиной отдаления от отца.

«Король Карл считает подход своего своенравного сына к детальному освещению частных семейных споров в интервью, книгах и на телевидении прямым нарушением не только королевских норм, но и неприличным и противоречащим всем элементарным нормам приличия», - сказала Фордвич.

Она добавила, что король не может вмешиваться в вопросы безопасности: «Хотя он сожалеет, что не имеет отношений с Арчи или его сестрой Лилибет, он ограничен правовыми и конституционными пределами своего положения».

По ее мнению, Гарри сжег мосты, когда вместе с Меган Маркл оставил королевские обязанности в 2020 году и начал публично делиться подробностями семейных конфликтов.

«Он не осознает того факта, что его привилегированное воспитание было благословением по сравнению с большинством. Он служит не своей стране, он служит только себе. Это отвратительно для всей Британии и британских ценностей», - заявила эксперт.

Фордвич подчеркнула, что постоянные публичные выступления Гарри вредят не только его детям, которые теряют королевские связи, но и самому монарху: «Недавние судебные действия Гарри и последующее интервью Би-би-си только ухудшили ситуацию... Его наивность, как и ужасная небрежность, были в полной мере очевидны».

Другой эксперт, Иен Пелем Тернер, отметил: «Гарри хочет примирения, и я уверен, что Меган тоже этого хочет... Сейчас мяч на стороне короля Карла, чтобы сделать первые шаги и пригласить их всех».

Телеведущая Хелена Чард выразила противоположное мнение: «Он ужасен, оскорблен и расстроен постоянным шквалом оскорбительных комментариев со стороны сына... Он также должен сохранять энергию, сосредоточиться на борьбе с раком и управлять монархией».