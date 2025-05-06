Большой секрет конклава: чем кормят кардиналов, выбирающих нового папу

В фильме «Конклав» (2024 года) почти все действие происходит не в зале голосования, а в столовой. Шумные трапезы контрастируют с почти полной тишиной самого конклава, где не ведутся формальные дебаты. Тишину нарушают только моменты ритуальной речи, например, клятва, произносимая кардиналом при опускании бюллетеня в урну. Однако вокруг этой церемониальной тишины все же происходит активное общение - зачастую именно через еду. И хотя фильм нельзя считать точным отражением того, что происходит за закрытыми дверьми, нет сомнений, что в папской «пищевой культуре», как и в любой другой, то, что ты ешь, как и с кем, говорит о многом.