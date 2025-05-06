70-летний мужчина протаранил ворота особняка Дженнифер Энистон

Офицеры прибыли в 900-й квартал Эйрол-Уэй на вызов о взломе незадолго до 12:30 дня по местному времени. Они обнаружили автомобиль и пенсионера в нем. Его взяли под стражу на месте происшествия, прежде чем его доставили в больницу с травмами спины, полученными в результате аварии, рассказали в полиции.

Что стало причиной такого поступка, и какие обвинения предъявлят задержанному, пока не разглашается. Возможно, это будет статья о вандализме. Мужчина, который, как утверждается, имеет незначительное криминальное прошлое.

По словам полицейских, Энистон была дома во время инцидента, но она так и не вступила в контакт с мужчиной.

Представитель полицейского департамента Лос-Анджелеса Джефф Ли уточнил, что на территории особняка была охранна, которая «удержала подозреваемого». Служба безопасности актрисы бросилась к автомобилю, вытащила водителя и удерживала его под дулом пистолета, пока на место происшествия не прибыли сотрудники полиции Лос-Анджелеса.

Актриса, обладательница премии «Эмми», купила обширное поместье площадью 8500 кв. футов еще в 2011 году. Спроектированный знаменитым архитектором А. Куинси Джонсом и достроенный в 1965 году, дом имеет потрясающий вид на город и океан, четыре спальни, шесть с половиной ванных комнат, винный погреб, бассейн и гостевой дом.