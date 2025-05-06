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ВИДЕО «Выбрала вечеринки, а не ребенка!» Известного эстонского тиктокера, устраивающего шумные прямые эфиры, подозревают в употреблении наркотиков

Перевод: Елизавета Лынник
Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis Triin Saadi TikTokist

Недавно отметившая свое 33-летие известная тиктокер и госслужащая Трийн Саади вызывает серьезное беспокойство у своих поклонников. В одном из видео, по мнению фанатов, отчетливо видно, как женщина вдыхает что-то через трубку. Их особенно тревожит судьба ее ребенка. Саади отрицает эти обвинения. «На видео ясно видно, что я держу телефон двумя руками, и нигде не видно, чтобы какая-то трубочка двигалась по телефону. Я не разрешаю вам делать из этого новость», - сказала она редакции

В одном из видео, по мнению фанатов, отчетливо видно, как она что-то вдыхает носом. «На видео ясно видно, что я держу телефон двумя руками, и нигде не видно, чтобы какая-то трубочка двигалась по телефону. Я не разрешаю вам делать из этого новость», - сказала она редакции.

Несколько дней назад в редакцию Elu24 поступила наводка с вопросом, употребляла ли тиктокер Трийн Саади наркотики в прямом эфире в мини-доме тиктокера Андреса Сарапуу.

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