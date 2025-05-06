Жители Эстонии разочарованы сервисом Bolt: «Это больше похоже на схему, чтобы содрать с клиентов побольше денег​»

«​Большинство взаимодействий с ними вызывает отчаяние - как будто даже пожаловаться некуда. В такси появилась новая тенденция: Bolt рассчитывает время поездки в десять минут, хотя Waze показывает для того же маршрута четырнадцать минут. Когда поездка вдруг длится на четыре минуты дольше, приходит уведомление: раз поездка заняла больше времени, чем ожидалось, к стоимости добавляют еще примерно 15 процентов, - отмечает один из пользователей и добавляет. - То есть цена, которую ты видишь в приложении изначально, всего лишь ориентировочная. А если водитель едет через оживленную улицу - это твоя проблема».