ГОРОСКОП НА 7 МАЯ Сложный день для Дев, проблемы на работе у Рыб

Профессиональные трудности могут быть преодолены легко благодаря готовности к сотрудничеству, бескорыстной помощи, щедрости, которые свойственны сегодня даже тем, кто не привык делиться ни своими успехами, ни материальными благами. Если вы недавно сменили работу, не упустите возможность наладить отношения с новыми коллегами.

Овен

Овны менее упрямы и более гибки, чем обычно, и это помогает им находить общий язык с окружающими. Возможны удачные деловые встречи, успешные переговоры. Имейте в виду, что сегодня вы особенно уверенно чувствуете себя на знакомой территории – в справедливости утверждения о том, что дома и стены помогают, придется убедиться не раз.

Всерьез расстроить могут финансовые проблемы; из-за них вам придется отказаться на время от помощи родственникам, покупки подарков. Однако трудности носят временный характер и при некоторой изобретательности могут быть преодолены. Старайтесь не перетруждаться: жизненный потенциал снижен.

Телец

Трудовой энтузиазм Тельцов угасает на глазах, и сегодня представителям этого знака не хочется браться даже за решение тех проблем, которые недавно вызывали неподдельный интерес. Зато выходят на первый план дела семейные. Вы без особых усилий примирите поссорившихся родственников, справитесь с домашними и бытовыми сложностями. По отношению к любимому человеку захочется занять «родительскую» позицию, однако постарайтесь не переборщить с заботой и вниманием – их избыток может быть воспринят как покушение на свободу.