НЕ ПРОПУСТИТЕ! В Таллинне выступит популярная украинская певица

DaKooka даст в Таллинне большой сольный концерт, исполнив свои хиты, включая «Умри, если меня не любишь» и «Герой» - песню, которая стала саундтреком к популярному сериалу «Первые ласточки».

Уникальный стиль DaKooka сочетает в себе электронную музыку, инди-поп, рок и экспериментальное звучание, покоряя сердца слушателей по всему миру. Имя певицы входит в лайн-апы крупнейших музыкальных фестивалей, она была одним из хедлайнеров седьмого сезона украинского телевизионного вокального конкурса «Голос країни».

Особую популярность DaKooka приобрела в Китае, где ее треки завирусились в социальных сетях. В 2022 году артистка удостоилась престижной украинской музыкальной премии YUNA (Yearly Ukrainian National Awards).

На предстоящем концерте зрителей ждет энергичное исполнение, самобытная подача, нетривиальное звучание и гипнотический голос DaKooka. Характерной отличительной чертой является ее вокальная манера - пение по слогам. Кажется, словно поет оживший робот или человек в крайней степени шока или фрустрации. Выступление артистки - это всегда выражение свободы и предельная искренность со зрителем.

Двери клуба открываются в 19:00. Певица выйдет на сцену в 20:30.

Билеты можно приобрести по здесь.

На предстоящем концерте зрителей ждет энергичное исполнение, самобытная подача, нетривиальное звучание и гипнотический голос DaKooka. Характерной отличительной чертой является ее вокальная манера — пение по слогам — словно поет оживший робот или человек в крайней степени шока или фрустрации. Выступление артистки — это всегда выражение свободы и предельная искренность со зрителем. Не упустите шанс получить этот незабываемый опыт!

Двери клуба Paavli Kultuurivabrik откроются в 19:00. Певица выйдет на сцену в 20:30. Билеты можно приобрести по ссылке: https://fienta.com/et/dakooka-ua-live