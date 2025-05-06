ВИДЕО Топ самых худших образов звезд на Met Gala 2025

В Нью-Йорке отгремел бал Met Gala 2025. Он знаменует собой открытие Ежегодной выставки моды Института костюма. Традиционно звезды выгуляли самые интересные наряды, среди которых были и откровенно неудачные образы, пишет Фокус.
В этом году тема вечера - Tailored for You («Сшито для вас» - прим. ред.), а официальное название выставки - Superfine: Tailoring Black Style («Безупречное: Черный стиль в портновском искусстве» - прим. ред.).
Знаменитости старались попасть в тему, как могли, но не всем это удалось.
Рианна
Рианна отметилась не только тем, что объявила о третьей беременности, но и своим странным нарядом. Она последней появилась на ковровой дорожке в укороченном пиджаке от Marc Jacobs, шерстяном топе-бюстье, юбке в тонкую полоску с разрезом до бедра и скульптурным турнюром, который выглядел как еще один пиджак.
Черно-серо-белый образ она дополнила двухцветными туфлями и уложила волосы в гладкую высокую прическу, которую спрятала под большой шляпой, добавив шейный платок в горошек.
Ким Кардашьян
Многодетная мать и бизнесвумен с огромным состоянием Ким Кардашьян, которая обычно очень тщательно готовится к Met Gala, в этом году разочаровала своих поклонников и светских обозревателей. Ким была в облегающем черном кожаном платье, разработанном Chrome Hearts, и широкополой кожаной шляпе.
Ким хотела, чтобы ее наряд был смелым, выбрав юбку с очень низкой посадкой сзади. Звезда завершила ансамбль тремя бриллиантовыми ожерельями, серьгами и двумя нитями жемчуга, закрепленными вокруг ее правого бедра.
В целом ее дорогой образ не выделялся на вечере.
Синтия Эриво
Звезда фильма «Злая» Синтия Эриво щеголяла на ковровой дорожке в черно-красном образе от Givenchy. Разработанный креативным директором Сарой Бертон наряд включал украшенный рубиновыми кристаллами корсет с драматичными приподнятыми плечами и шнуровкой на спине.
Черные микрошорты демонстрировали татуировки на верхней части бедра звезды Бродвея. Образ Эриво дополняли высокие шнурованные сапоги, соответствующая сумочка и ее фирменные ногти в форме когтей, отделанные кристаллами и бусинами.
По мнению модных критиков, образ выглядел бы куда уместнее, если бы юбка была цельной, а не демонстрировала ее шорты и ноги.
Сабрина Карпентер
Актриса и певица Сабрина Карпентер выбрала для вечера бордовое боди- смокинг от Louis Vuitton с длинным шлейфом. Наряд дополняли блестящие пуговицы и белый воротник. Карпентер украсила свой наряд множеством бриллиантов: она надела ожерелья, кольца и даже браслет на щиколотку. Завершили наряд высокие туфли.
Doja Cat
Певица Doja Cat, известная любовью к сложному гриму и экстравагантным образам на Met Gala, в этом году выглядела, как и Ким Кардашьян, - скучно и нелепо. Вслед за Карпентер она остановилась на боди, правда, от Marc Jacobs. Смелый образ состоял из полосатых рукавов пиджака с большими плечами и леопардового принта на лифе, похожем на корсет, с конусообразным бюстгальтером.
Артистка дополнила боди леопардовым клатчем, крупными кольцами и серьгами, ногтями-шпильками и туфлями на огромных каблуках. Не обошлось без яркого макияжа и парика в стиле «афро».
Хейли Бибер
Жена Джастина Бибера, похоже, решила не заморачиваться сложными костюмами, которые бы соответствовали тематике бала, и явилась в образе не просто скучном, а никаком. Она надела простое черное платье-блейзер от Saint Laurent с двубортным вырезом, шелковыми лацканами и черными пуговицами. Хейли дополнила образ бриллиантовым ожерельем Tiffany & Co., серьгами, капроновыми колготками и лакированными босоножки на платформе с открытым носом.
Модные критики считают, что наряду Бибер на Met Gala не хватало цвета и веселья, которые определяют дендизм.
Лорд
Новозеландская певица Лорд позировала в серебристом образе от Thom Browne, включающем развевающийся топ-бандо, серебристый пиджак и длинную юбку в тон. Она выбрала серьги и браслет с бриллиантами, белые туфли, а волосы собрала в косу с серебряными украшениями, обнажив спину.
Заднюю часть ее юбки украшали кружева, спускающиеся до середины.
Светские обозреватели отмечают, что бандо певицы бросало вызов гравитации, а фасон юбки немного устарел. Образ Лорд был бы более интересным, если бы она сочетала бандо с брюками.