ВИДЕО Топ самых худших образов звезд на Met Gala 2025

В этом году тема вечера - Tailored for You («Сшито для вас» - прим. ред.), а официальное название выставки - Superfine: Tailoring Black Style («Безупречное: Черный стиль в портновском искусстве» - прим. ред.).

Знаменитости старались попасть в тему, как могли, но не всем это удалось.

Рианна

Рианна отметилась не только тем, что объявила о третьей беременности, но и своим странным нарядом. Она последней появилась на ковровой дорожке в укороченном пиджаке от Marc Jacobs, шерстяном топе-бюстье, юбке в тонкую полоску с разрезом до бедра и скульптурным турнюром, который выглядел как еще один пиджак.

Черно-серо-белый образ она дополнила двухцветными туфлями и уложила волосы в гладкую высокую прическу, которую спрятала под большой шляпой, добавив шейный платок в горошек.

Ким Кардашьян

Многодетная мать и бизнесвумен с огромным состоянием Ким Кардашьян, которая обычно очень тщательно готовится к Met Gala, в этом году разочаровала своих поклонников и светских обозревателей. Ким была в облегающем черном кожаном платье, разработанном Chrome Hearts, и широкополой кожаной шляпе.

Ким хотела, чтобы ее наряд был смелым, выбрав юбку с очень низкой посадкой сзади. Звезда завершила ансамбль тремя бриллиантовыми ожерельями, серьгами и двумя нитями жемчуга, закрепленными вокруг ее правого бедра.

В целом ее дорогой образ не выделялся на вечере.

Синтия Эриво