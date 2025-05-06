УТРО НЕ ЗАДАЛОСЬ Эстонского радиоведущего с прямого эфира забрала скорая помощь

«Поскольку Андресом сейчас занимаются медики, то, скорее всего, он сегодня уже не присоединится к нам в эфире», - сообщила радиослушателям ведущая Star FM Пилле Минев. На видео, опубликованном также в Instagram радиостанции, видно, как бригада скорой помощи оказывает помощь Пуусеппу, который сидит на диване.

«Довольно страшная ситуация. Просыпаешься утром, думаешь, что все в порядке, а по дороге на работу начинает что-то происходить, и даже не понимаешь, почему это случилось. Сейчас мы тоже не знаем точной причины, но я понял, что главная опасность миновала», - сказал в эфире второй ведущий Юрген Пярнсалу. По словам коллег, Андреса увезли в больницу для обследования.

Спустя некоторое время на странице Star FM в Instagram появилось сообщение: «Сегодня вот так. У Андреса внезапно сильно заболела нога, и ему стало плохо. Обращение к медикам было единственно правильным решением. Желаем Андресу скорейшего выздоровления».

Фото: Kuvatõmmis Instagramist

Ведущего Star FM Андреса Пуусеппа, которого увезли прямо во время прямого эфира в больницу, сегодня заменяет его коллега Марко Лыхмус, ведущий вечерней программы.