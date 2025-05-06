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Умерла 11-летняя звезда Netflix Миллена Брандао

Траурная свеча. Иллюстративное фото.
Траурная свеча. Иллюстративное фото. Фото: Pärnu Postimees

Актриса Миллена Брандао, известная по роли в сериале Netflix «Единомышленники», умерла 2 мая в возрасте 11 лет после нескольких сердечных приступов.

Одиннадцатилетняя актриса из Бразилии Миллена Брандао скончалась в госпитале Сан-Паоло после острой сердечной недостаточности. Как сообщает CNN Brasil, до смерти девочка пережила двенадцать остановок сердца.

Брандао не стало 2 мая, она находилась под присмотром врачей несколько дней, с 28 апреля. СМИ указывает, что ранее у юной артистки диагностировали опухоль мозга. Медики не оставляли попыток реанимировать юную звезду, но они закончились неудачей.

Родители актрисы разместили в Сети открытое письмо к Миллене. В нем они написали, что время, проведенное вместе с дочерью, навсегда останется у них в памяти.

Они посвятили ребенку трогательные слова, заявив, что девочка была «светом их жизни».

«Мы знаем, что оттуда, сверху, ты продолжишь присматривать за нами и освещать нашу жизнь», - говорится в некрологе актрисы.

В Бразилии юное дарование получило известно благодаря ролям в успешных сериалах «Детство Ромео и Джульетты» и «Единомышленники».

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