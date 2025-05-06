Умерла 11-летняя звезда Netflix Миллена Брандао

Одиннадцатилетняя актриса из Бразилии Миллена Брандао скончалась в госпитале Сан-Паоло после острой сердечной недостаточности. Как сообщает CNN Brasil, до смерти девочка пережила двенадцать остановок сердца.

Брандао не стало 2 мая, она находилась под присмотром врачей несколько дней, с 28 апреля. СМИ указывает, что ранее у юной артистки диагностировали опухоль мозга. Медики не оставляли попыток реанимировать юную звезду, но они закончились неудачей.

Родители актрисы разместили в Сети открытое письмо к Миллене. В нем они написали, что время, проведенное вместе с дочерью, навсегда останется у них в памяти.

Они посвятили ребенку трогательные слова, заявив, что девочка была «светом их жизни».

«Мы знаем, что оттуда, сверху, ты продолжишь присматривать за нами и освещать нашу жизнь», - говорится в некрологе актрисы.