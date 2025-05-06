ФОТО 58-летняя Холли Берри шокировала провокационным нарядом на Met Gala

В этом году актриса продолжила в том же духе и на отгремевшим ночью в Нью-Йорке балу Met Gala появилась в по-настоящему экстравагантном наряде. Для статусного звездного мероприятия 58-летняя Холли Берри выбрала экстремально откровенное платье: прозрачное в области бикини и ягодиц и к тому же с глубоким декольте.

Сказать, что публика и пользователи Сети в шоке, - ничего не сказать. А как вам наряд звезды? В любом случае до мнения общественности о себе знаменитой женщине-кошке нет никакого дела. «Я делаю что хочу», - написала она под той самой «голой» фотографией в 2023 году.