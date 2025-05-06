ФОТО 58-летняя Холли Берри шокировала провокационным нарядом на Met Gala

Звезда фильма «Женщина-кошка» в последние годы частенько эпатирует публику. То опубликует фото, где она без одежды, то публично поздравит бойфренда, не стесняясь крепких выражений, то расскажет о немыслимом количестве переломов, которые она получила за свою карьеру в Голливуде.
В этом году актриса продолжила в том же духе и на отгремевшим ночью в Нью-Йорке балу Met Gala появилась в по-настоящему экстравагантном наряде. Для статусного звездного мероприятия 58-летняя Холли Берри выбрала экстремально откровенное платье: прозрачное в области бикини и ягодиц и к тому же с глубоким декольте.
Сказать, что публика и пользователи Сети в шоке, - ничего не сказать. А как вам наряд звезды? В любом случае до мнения общественности о себе знаменитой женщине-кошке нет никакого дела. «Я делаю что хочу», - написала она под той самой «голой» фотографией в 2023 году.