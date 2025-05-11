УЛИЧНЫЙ ОПРОС Жители Ласнамяэ вспомнили легендарные фразы матерей: «Молись, чтобы эта гадость...»

Одну фразу Елена продолжила по-своему: не совсем так, как мы ожидали, но, возможно, в их доме выражение звучало именно так. «Вот будут свои дети...», - сказали мы. «Вот им и будешь указывать», - дополнила она.

Хорошо помнит почти каждую фразу своей мамы и Юлия, отмечая, что «А у тебя одно место не слипнется?» и «Не будешь учиться - пойдешь в дворники» в ее детстве говорили всем. А некоторые реплики, вероятно, были жительнице Таллинна не знакомы, поскольку оканчивала она их оригинально. Например, на «Хочется...» Юлия говорила: «Можется», на «Молись, чтобы эта гадость..» - «К тебе не прилипла!».

В уникальном стиле легендарные выражения матерей продолжали и Глеб с Викторией, которые отвечали вместе: если один ошибался, второй тут же подхватывал и исправлял. Фразу «Мы тебе сейчас купим, но это...» Виолетта продолжила словами: «На вырост», а Глеб подправил: «На день рождения».

«Чего сидишь? Заняться нечем? Ну так я...» - говорил репортер портала Limon.ee. «Ну так я в твои годы работала», - добавлял Глеб, а Виолетта исправляла: «Нет. Я тебе найду занятие сейчас!»

Над ответом Мария долго не раздумывала, а просто говорила то, что первое всплывало в ее памяти. «Мы тебе сейчас купим, но...» - просил продолжить фразу репортер Limon.ee. «Получишь дома», - дополняла Мария. «Не будешь учиться...» - приводил репортер начало реплики. «Пойдешь на вокзал», - сказала она, а затем рассмеялась и добавила: «Не знаю, почему на вокзал».

Самые необычные концовки популярных фраз матерей привел Георгий. Ни одного попадания, но зато сколько в них было искренности! «У тебя что своего...» - озвучил начало одной из типичных реплик матерей репортер. - «Нету мнения?» - продолжал житель Таллинна. - «Тебе одному в школе...» - «Везет?». - «Все пойдут с крыши прыгать». - «А ты не слушай!»

Какие еще веселые фразы получились у жителей Ласнамяэ, смотрите в видео!