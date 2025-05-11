УЛИЧНЫЙ ОПРОС Жители Ласнамяэ вспомнили легендарные фразы матерей: «Молись, чтобы эта гадость...»

По случаю Дня матери, который в Эстонии отмечают сегодня, 11 мая, мы отправились в Ласнамяэ, где попросили жителей района продолжить типичные фразы наших мам. Смотрите, что из этого вышло!
Для нашего задания мы отобрали самые популярные фразы, которые мамы зачастую говорят своим детям:
- «Я тебе не подружка, чтобы так со мной разговаривать!»
- «Вот будут свои дети - поймешь».
- «Все пойдут с крыши прыгать, ты тоже пойдешь?»
- «Мы тебе сейчас купим, но это на день рождения».
- «Не сейчас, а сейчас же!»
- «Закрой рот и ешь!»
- «Вот вырастешь и делай что хочешь».
- «Потом спасибо скажешь».
- «Не будешь учиться - пойдешь дворником работать».
- «Молись, чтобы эта гадость отстиралась!»
- «Чего сидишь? Заняться нечем? Ну так я тебе сейчас быстро занятие найду!»
- «Посмотрим на твое поведение»
- «А у тебя одно место не слипнется?»
- «Тебе одному в школе ничего не задают?»
- «У тебя что своего дома нет?»
- «Встань красиво, ты же девочка!»
Мы озвучивали жителям Ласнамяэ начало фраз, которые в детстве слышал, пожалуй, каждый, а им необходимо было вспомнить, как заканчивались легендарные реплики мам.
Молодые участники опроса - Леша, Даниэль, Арсений и Артем - справились с задачей на отлично. Оно и понятно, ведь эти фразы парни порой до сих пор слышат от своих родителей. Так, например, Леша признается, что мама часто его спрашивает: «Все пойдут с крыши прыгать, ты тоже пойдешь?»
Елена тоже очень хорошо помнит типичные фразы своей матери. Каждую озвученную нами фразу она мгновенно узнает и без раздумий заканчивает. «Я тебе не подружка, чтобы так...» - только успеваем сказать, как Елена продолжает: «Со мной разговаривать». Остальные фразы она также ловит на лету - «Встань красиво, ты же...» - и моментально, иногда с улыбкой, иногда с легкой иронией, реагирует: «Девочка!»
Одну фразу Елена продолжила по-своему: не совсем так, как мы ожидали, но, возможно, в их доме выражение звучало именно так. «Вот будут свои дети...», - сказали мы. «Вот им и будешь указывать», - дополнила она.
Хорошо помнит почти каждую фразу своей мамы и Юлия, отмечая, что «А у тебя одно место не слипнется?» и «Не будешь учиться - пойдешь в дворники» в ее детстве говорили всем. А некоторые реплики, вероятно, были жительнице Таллинна не знакомы, поскольку оканчивала она их оригинально. Например, на «Хочется...» Юлия говорила: «Можется», на «Молись, чтобы эта гадость..» - «К тебе не прилипла!».
В уникальном стиле легендарные выражения матерей продолжали и Глеб с Викторией, которые отвечали вместе: если один ошибался, второй тут же подхватывал и исправлял. Фразу «Мы тебе сейчас купим, но это...» Виолетта продолжила словами: «На вырост», а Глеб подправил: «На день рождения».
«Чего сидишь? Заняться нечем? Ну так я...» - говорил репортер портала Limon.ee. «Ну так я в твои годы работала», - добавлял Глеб, а Виолетта исправляла: «Нет. Я тебе найду занятие сейчас!»
Над ответом Мария долго не раздумывала, а просто говорила то, что первое всплывало в ее памяти. «Мы тебе сейчас купим, но...» - просил продолжить фразу репортер Limon.ee. «Получишь дома», - дополняла Мария. «Не будешь учиться...» - приводил репортер начало реплики. «Пойдешь на вокзал», - сказала она, а затем рассмеялась и добавила: «Не знаю, почему на вокзал».
Самые необычные концовки популярных фраз матерей привел Георгий. Ни одного попадания, но зато сколько в них было искренности! «У тебя что своего...» - озвучил начало одной из типичных реплик матерей репортер. - «Нету мнения?» - продолжал житель Таллинна. - «Тебе одному в школе...» - «Везет?». - «Все пойдут с крыши прыгать». - «А ты не слушай!»
Какие еще веселые фразы получились у жителей Ласнамяэ, смотрите в видео!
Мы поздравляем всех матерей Эстонии с праздником! Желаем вам поменьше тревог и волнений, а больше радости, здоровья и ярких моментов в жизни!