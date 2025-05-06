Туристка объехала более 20 городов Италии - в эти два она больше никогда не вернется

Тем не менее, она не горит желанием снова ехать в Неаполь и Венецию.

«Попутчики предупреждали меня, что Неаполь не оправдал их ожиданий, но я хотела увидеть город сама. Поэтому я посетила его дважды во время одиночной поездки в прошлом году, каждый раз останавливаясь в противоположных концах города. Хотя неаполитанская пицца не разочаровала, перемещаться по раскинувшемуся холмистому городу пешком было сложно.

Местная система метро была удобна для передвижения, но оказалась постоянной целью карманников. Увидев несколько таких случаев своими глазами, я решила не ездить на поездах ночью. Однако это означало, что мои расходы на такси быстро росли после вечеров, проведенных вне дома», - жалуется Элисон, добавив, что в следующий раз хотела бы исследовать другие города Южной Италии, например, на побережье Амальфи.

Она также отметила, что ей вполне хватило одного визита в Венецию - еда там была не самой вкусной, а цены в ресторанах, на достопримечательностях и в сувенирных лавках существенно выше, чем в других городах Италии.

«Хотя архитектура потрясающая, узкие извилистые улочки также затрудняли перемещение по городу и усиливали ощущение переполненности. Теперь для посещения требуется дополнительное планирование, так как в определенные дни в городе необходимы туристические разрешения.