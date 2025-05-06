ИНТЕРВЬЮ Директор таллиннской школы о выпрыгнувшем из окна подростке: «Не могли себе представить этого даже в самых страшных снах»

На прошлой неделе один из учеников Таллиннской гуманитарной гимназии выпрыгнул из окна четвертого этажа. Директор школы Аннелии Юхкама прокомментировала трагический инцидент. Она подчеркнула, что мальчик жив, а причина не кроется в издевательствах в школе.