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ИНТЕРВЬЮ Директор таллиннской школы о выпрыгнувшем из окна подростке: «Не могли себе представить этого даже в самых страшных снах»

Перевод: Герман Аверьянов
Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis Intervjuust

На прошлой неделе один из учеников Таллиннской гуманитарной гимназии выпрыгнул из окна четвертого этажа. Директор школы Аннелии Юхкама прокомментировала трагический инцидент. Она подчеркнула, что мальчик жив, а причина не кроется в издевательствах в школе.

29 апреля в Таллиннской гуманитарной гимназии произошла трагедия: ученик 11-го класса выпрыгнул из окна четвертого этажа. Этот случай потряс весь школьный коллектив и поднял более глубокие вопросы о психическом здоровье детей, влиянии социальных сетей и возможностях школ предотвращать подобные ситуации.

Главный редактор Elu24 Катрин Луст поговорила с директором школы Аннелии Юхкама, которая открыто поделилась своим опытом, мыслями и переживаниями.

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