ИНТЕРВЬЮ Директор таллиннской школы о выпрыгнувшем из окна подростке: «Не могли себе представить этого даже в самых страшных снах»

На прошлой неделе один из учеников Таллиннской гуманитарной гимназии выпрыгнул из окна четвертого этажа. Директор школы Аннелии Юхкама прокомментировала трагический инцидент. Она подчеркнула, что мальчик жив, а причина не кроется в издевательствах в школе.
29 апреля в Таллиннской гуманитарной гимназии произошла трагедия: ученик 11-го класса выпрыгнул из окна четвертого этажа. Этот случай потряс весь школьный коллектив и поднял более глубокие вопросы о психическом здоровье детей, влиянии социальных сетей и возможностях школ предотвращать подобные ситуации.