Кейт Миддлтон и принц Уильям показали подросших детей

Трое детей принца и принцессы Уэльских - принц Джордж (11 лет), принцесса Шарлотта (10 лет) и принц Луи (7 лет) - появились на редком совместном выходе вместе с родителями в честь Дня Победы в Европе 5 мая.

Дети будущего британского короля заметно подросли, когда шли вместе с мамой и папой на параде, посвященном окончанию Второй мировой войны, где они поздравляли ветеранов.

Принцесса Шарлотта, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Фото: Stephen Lock / i-Images

Юная Шарлотта была одета в синее платье-пальто, а Джордж и Луи выбрали синие деловые костюмы. Их мать, Кейт Миддлтон, продемонстрировала бордовое пальто-платье в сочетании с элегантной шляпкой. Принц Уильям, будущий король, надел военную форму.

Завершив прогулку, семья Уэльских присоединилась к королю Карлу III, королеве Камилле и другим членам королевской семьи на балконе Букингемского дворца для традиционного пролёта британской авиации.

Для принцессы Шарлотты это появление состоялось всего через три дня после того, как ее родители отпраздновали ее 10-летие, опубликовав новый портрет. Под фотографией, на которой она сияет улыбкой, Уильям и Кейт написали: «С днем рождения, принцесса Шарлотта!»