ВИДЕО Рианна объявила о третьей беременности

37-летняя барбадосская певица подтвердила то, о чем многие шептались последние несколько месяцев. Она беременна в третий раз. Это артистка продемонстрировала на ковровой дорожке Met Gala 2025 в Нью-Йорке, пишет BBC.
Будущая многодетная мать явилась на главную модную ночь последней, заставив публику сгорать от нетерпения. Рианна не подвела и выглядела сногсшибательно в укороченном пиджаке от Marc Jacobs, шерстяном топе-бюстье и юбке в тонкую полоску с разрезом до бедра и скульптурным турнюром, который выглядел как еще один пиджак.
Черно-серо-белый образ она добавила двухцветными туфлями и уложила волосы в гладкую высокую прическу под большой шляпой, добавив шейный платок в горошек для придания образу денди.
Певица держала руки на животе и улыбалась в камеры.
A$AP Rocky, он же Раким Майерс, поблагодарил репортеров, которые поздравили их на красной дорожке.
«Пришло время просто показать людям, что мы готовим… Я рад, что все рады за нас, потому что мы определенно счастливы», - сказал он. Ранее рэпер обещал назвать третьего ребенка именем адвоката, который спас его от длительного заключения в тюрьме.
Первый сын пары RZA родился в мае 2022 года, а второй сын, Riot, появился на свет в августе 2023 года.
Поп-звезда и бизнесвумен известна своими громкими объявлениями о беременности. Она сообщила, что беременна первенцем, снявшись в фотосессии со своим бойфрендом в Гарлеме, Нью-Йорк, в 2022 году.
Второй раз миру узнал о грядущем пополнении в ее семье, когда Рианна выступила на шоу в перерыве Суперкубка в 2023-м, показав всему миру округлившийся живот.