ВИДЕО Рианна объявила о третьей беременности

Будущая многодетная мать явилась на главную модную ночь последней, заставив публику сгорать от нетерпения. Рианна не подвела и выглядела сногсшибательно в укороченном пиджаке от Marc Jacobs, шерстяном топе-бюстье и юбке в тонкую полоску с разрезом до бедра и скульптурным турнюром, который выглядел как еще один пиджак.

Черно-серо-белый образ она добавила двухцветными туфлями и уложила волосы в гладкую высокую прическу под большой шляпой, добавив шейный платок в горошек для придания образу денди.

Певица держала руки на животе и улыбалась в камеры.

A$AP Rocky, он же Раким Майерс, поблагодарил репортеров, которые поздравили их на красной дорожке.

«Пришло время просто показать людям, что мы готовим… Я рад, что все рады за нас, потому что мы определенно счастливы», - сказал он. Ранее рэпер обещал назвать третьего ребенка именем адвоката, который спас его от длительного заключения в тюрьме.

Первый сын пары RZA родился в мае 2022 года, а второй сын, Riot, появился на свет в августе 2023 года.

Поп-звезда и бизнесвумен известна своими громкими объявлениями о беременности. Она сообщила, что беременна первенцем, снявшись в фотосессии со своим бойфрендом в Гарлеме, Нью-Йорк, в 2022 году.