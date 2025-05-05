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Неделя до Евровидения: вот, сколько стоит жилье в швейцарском Базеле

Евровидение-2025.
Евровидение-2025. Фото: Philipp von Ditfurth

Уже в следующий вторник в Базеле стартует первый полуфинал Евровидения-2025. Фанаты со всех уголков мира собираются в городе, чтобы увидеть выступления талантливых исполнителей. А сколько придется выложить за проживание в отелях и апартаментах Базеля за неделю до песенного конкурса, рассказывает НовиниLive.

Одно из главных музыкальных событий года будет проходить с 13 по 17 мая на арене St. Jakobshalle в городе Базель.

Ближайшем жилье к месту проведения конкурса уже почти не осталось свободных номеров. Ночь в апартаментах Eurovision Suite в семи минутах ходьбы от арены стоит от 619 до 703 евро. Также дополнительно взимаются налоги и сборы.

Скриншот с сайта Booking.com.
Скриншот с сайта Booking.com. Фото: Kuvatõmmis/Booking

Номер в отеле B&B HOTEL, расположенный в одной остановке от арены будет стоить туристам от 574 до 622 евро за ночь. В эту сумму входит завтрак.

Скриншот с сайта Booking.com.
Скриншот с сайта Booking.com. Фото: Kuvatõmmis/Booking

Ночь в отеле Hofmatt, который расположен в Мюнхенштайне, обойдется в 434 евро. В цену включен завтрак. Апартаменты расположены в десяти километрах от аэропорта Базеля и в 15 минутах поездки на трамвае до центра города.

Скриншот с сайта Booking.com.
Скриншот с сайта Booking.com. Фото: Kuvatõmmis/Booking

Апартаменты Walking distance to ESC с одной спальней и террасой расположены в 2,9 км от железнодорожного вокзала Базеля и в нескольких остановках от арены St. Jakobshalle. За ночь туристам придется выложить 490 евро, а также дополнительно оплатить налоги и сборы.

Скриншот с сайта Booking.com.
Скриншот с сайта Booking.com. Фото: Kuvatõmmis/Booking
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