ВИДЕО Жительница Эстонии о нападении с ножом в парке: «Прямо у той скамейки была самая большая лужа крови»

В воскресенье, 4 мая, около 11 утра в тихом парке одного из районов Тарту 22-летний молодой человек напал на 33-летнего мужчину и нанес ему ножевые ранения. «На месте была полиция и скорая помощь, а пострадавшего уже увезли», - говорит наблюдавшая за происходящим из окна своего дома жительница Тарту.
5 мая, в полдень, в парке Мыйзавахе на улице Калда в Тарту было очень тихо и спокойно. Через парк проходило лишь несколько человек. На детской площадке, расположенная там же, никого не было. Также в парке не было никаких компаний, отдыхающих там. На скамейки время от времени садились пожилые люди, чтобы что-то важное проверить на своих телефонах.