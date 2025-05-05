ВИДЕО Жительница Эстонии о нападении с ножом в парке: «Прямо у той скамейки была самая большая лужа крови»

5 мая, в полдень, в парке Мыйзавахе на улице Калда в Тарту было очень тихо и спокойно. Через парк проходило лишь несколько человек. На детской площадке, расположенная там же, никого не было. Также в парке не было никаких компаний, отдыхающих там. На скамейки время от времени садились пожилые люди, чтобы что-то важное проверить на своих телефонах.