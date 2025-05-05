Пн, 5.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

ВИДЕО Жительница Эстонии о нападении с ножом в парке: «Прямо у той скамейки была самая большая лужа крови»

Перевод: Седа Дунгурова
Парк Мыйзавахе, в котором произошло нападение.
Парк Мыйзавахе, в котором произошло нападение. Фото: Triin Roos, Elu24

В воскресенье, 4 мая, около 11 утра в тихом парке одного из районов Тарту 22-летний молодой человек напал на 33-летнего мужчину и нанес ему ножевые ранения. «На месте была полиция и скорая помощь, а пострадавшего уже увезли», - говорит наблюдавшая за происходящим из окна своего дома жительница Тарту.

5 мая, в полдень, в парке Мыйзавахе на улице Калда в Тарту было очень тихо и спокойно. Через парк проходило лишь несколько человек. На детской площадке, расположенная там же, никого не было. Также в парке не было никаких компаний, отдыхающих там. На скамейки время от времени садились пожилые люди, чтобы что-то важное проверить на своих телефонах.

Именно в этом парке 4 мая, около 11 утра, у одной красной скамейки между тремя мужчинам, распивавшими алкоголь, и незнакомцем, который подошел к компании, возник конфликт. В ходе спора 22-летний молодой человек напал на 33-летнего мужчину и нанес ему ножевые ранения. После этого нападавший покинул место происшествия, прихватив с собой мобильный телефон пострадавшего.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх