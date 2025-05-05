ВИДЕО Лицо покрылось буграми: парень рассказал, чем закончилась покупка свитера в секонд-хенде

Молодой парень столкнулся с неожиданными последствиями после того, как надел нестиранный свитер из секонд-хенда. Его лицо покрылось маленькими буграми, пишет ТСН.
Видео парня вызвало бурную реакцию в Сети. Многие выражали сочувствие, но некоторые пользователи были удивлены такой его небрежностью.
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Контагиозный моллюск - вирусная инфекция, проявляющаяся в виде мелких бугорков на коже. Хотя заболевание не является опасным, оно вызывает дискомфорт и эстетические проблемы. Парень считает, что источником заражения стала одежда, которую он не постирал перед ношением.
Эксперты подчеркивают важность стирки любой новой одежды перед первым ношением, а особенно это касается вещей из секонд-хенда. Фрэнсис Козен, преподаватель Корнелльского университета, объясняет, что одежду часто обрабатывают различными химическими веществами: от смягчителей до средств против плесени, которые сами по себе могут вызвать раздражение кожи.
Но дело не только в химии. Как отмечает сертифицированный дерматолог доктор Чарльз Пуза, существуют и риски инфекций. Отчет Центра контроля и профилактики заболеваний предупреждает, что такие заболевания, как стригущий лишай, могут передаваться через нестиранную одежду, полотенца и постельное белье.