Пн, 5.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи

ВИДЕО Лицо покрылось буграми: парень рассказал, чем закончилась покупка свитера в секонд-хенде

Эксперт объясняет, что одежду часто обрабатывают различными химическими веществами, которые сами по себе могут вызвать раздражение кожи. Снимок иллюстративный.
Эксперт объясняет, что одежду часто обрабатывают различными химическими веществами, которые сами по себе могут вызвать раздражение кожи. Снимок иллюстративный. Фото: Okrasiuk/Shutterstock

Молодой парень столкнулся с неожиданными последствиями после того, как надел нестиранный свитер из секонд-хенда. Его лицо покрылось маленькими буграми, пишет ТСН.

Видео парня вызвало бурную реакцию в Сети. Многие выражали сочувствие, но некоторые пользователи были удивлены такой его небрежностью.

@onenevertwoo_one Sepercaya itukah allah bahwa saya sekuat itu.. #fyp #foryoupage #moluskum ♬ suara asli - Ultramen Muslim🥀

Контагиозный моллюск - вирусная инфекция, проявляющаяся в виде мелких бугорков на коже. Хотя заболевание не является опасным, оно вызывает дискомфорт и эстетические проблемы. Парень считает, что источником заражения стала одежда, которую он не постирал перед ношением.​

Эксперты подчеркивают важность стирки любой новой одежды перед первым ношением, а особенно это касается вещей из секонд-хенда. Фрэнсис Козен, преподаватель Корнелльского университета, объясняет, что одежду часто обрабатывают различными химическими веществами: от смягчителей до средств против плесени, которые сами по себе могут вызвать раздражение кожи.

Но дело не только в химии. Как отмечает сертифицированный дерматолог доктор Чарльз Пуза, существуют и риски инфекций. Отчет Центра контроля и профилактики заболеваний предупреждает, что такие заболевания, как стригущий лишай, могут передаваться через нестиранную одежду, полотенца и постельное белье.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх