ВИДЕО Лицо покрылось буграми: парень рассказал, чем закончилась покупка свитера в секонд-хенде

Видео парня вызвало бурную реакцию в Сети. Многие выражали сочувствие, но некоторые пользователи были удивлены такой его небрежностью.

Контагиозный моллюск - вирусная инфекция, проявляющаяся в виде мелких бугорков на коже. Хотя заболевание не является опасным, оно вызывает дискомфорт и эстетические проблемы. Парень считает, что источником заражения стала одежда, которую он не постирал перед ношением.​

Эксперты подчеркивают важность стирки любой новой одежды перед первым ношением, а особенно это касается вещей из секонд-хенда. Фрэнсис Козен, преподаватель Корнелльского университета, объясняет, что одежду часто обрабатывают различными химическими веществами: от смягчителей до средств против плесени, которые сами по себе могут вызвать раздражение кожи.