ВИДЕО Хаос в весеннем Париже: Францию застал врасплох беспрецедентный град

После необычно теплой весны во Франции погода резко изменилась: в субботу, 3 мая, на Париж обрушился внезапный град. На видео, которыми пользователи делятся в соцсетях, видно, как крупные градины с силой ударяются о землю, крыши автомобилей и балконы, покрывая улицы белым ковром во время короткой, но интенсивной бури, сообщает Fox Weather.