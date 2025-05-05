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ВИДЕО Хаос в весеннем Париже: Францию застал врасплох беспрецедентный град

Фото статьи
Фото: ERIC BARADAT / AFP / Scanpix

После необычно теплой весны во Франции погода резко изменилась: в субботу, 3 мая, на Париж обрушился внезапный град. На видео, которыми пользователи делятся в соцсетях, видно, как крупные градины с силой ударяются о землю, крыши автомобилей и балконы, покрывая улицы белым ковром во время короткой, но интенсивной бури, сообщает Fox Weather.

За несколько дней до шторма температура в Париже достигала 27 градусов, что для конца апреля считается необычно теплой погодой. Однако сильное изменение атмосферных условий вызвало грозы и град, которые нарушили привычное весеннее тепло.

@tetovanews Paris, France May 3, 2025 #paris #france #hail #hailstorm #hagel #hagelstürme #hagelschauer #hagelunweitter Violent orage de grêle à #Paris Un violent #orage de grêle vient de toucher la ville de Paris. Des #dégâts sont rapportés alors que des inondations sont en cours dans certaines rues et métros. #oragedegrêle #france hail, hailstorm, granizo, grandine, granizada, hailstones, grandinata, maltempo, tormenta, chuva, lluvia, grad, gradobicie, tuča, dolu, orage, nubifragio, Hagelstürme, Hagelschlag, Hagelschauer, Hagelschicht, Tempestade, Hagelkörner, برد, yağış, top, 冰, krupobitie, 雹, 빗발, град, градушка, kroupy, grêle, nevreme, nevrijeme, Gewitter, unweitter, hagelunweitter, Starkregen, ږلۍ, ਗੜੇਮਾਰੀ, hailstorm, พายุลูกเห็บ, grindină, تگرگ, chuvas, lluvias, temporal, hagelunweitter, grêlons, Borzalmas jégeső verte, Hageldecke, Bomba d’acqua, Krusa, breshër, 冰雹, χαλάζι, pedrea, pedregada, hagelsturm, toča, Nawałnice, rahetorm, rahe, Torm ja hiidrahe , LLUVIAS CON GRANIZOS, Temporal de granizo, Tempestade de granizo, temporais de granizo, Chuva de pedra, Neurja, nalivi, udari strel, nevihtni piš in toča grandine, granis, Pedregà, #grêle, Piedras del granizo, hail, عاصفة برد, σφοδρή χαλαζόπτωση,saudi hailstones, grêlons Unwetterschäden. haelstorm, rakeita, χαλάζι, ливень с градом, chuva de granizo, hagelbui, dolu fırtınası, ลูกเห็บ,, haglvejr, бұршақ #grêle⛈🌧 #grêles #grêler ♬ original sound - Tetova News
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