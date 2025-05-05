Отказался от сделки с прокурорами и пытается выставить себя душевно больным: в США стартуют суды с Diddy

55-летнего рэпера обвиняют в торговле людьми, насилии и других страшных преступлениях. Ему может грозить пожизненное лишение свободы. На днях стало известно, что исполнитель отказался признать вину, лишив себя тем самым шанса уменьшить тюремный срок.

«Он в последнюю минуту отказался от сделки о признании вины, предложенной прокурорами накануне суда по делу о преступлениях на сексуальной почве. Опозоренный магнат хип-хопа, появившийся в суде в очках, подтвердил, что не принял предложение во время предварительного слушания в Нью-Йорке в минувший четверг. Конкретные условия сделки не разглашались, но прокуратура заявила, что рэперу урезали бы тюремный срок, если бы он согласился на сделку и был признан виновным», - сообщает Daily Mail.

Адвокаты звезды и вовсе хотят построить линию защиты на признании подопечного душевнобольным. Что из этого выйдет, узнаем в ближайшее время.

Напомним, все началось пару лет назад, когда бывшая девушка Diddy, певица Кэсси Вентура обвинила его в жестоком избиении, которое произошло еще в 2016-м, и подала иск в суд. В качестве доказательства пострадавшая предоставила видео, на котором артист грубо вытаскивает ее из лифта, валит на пол и бьет ногами. По словам Кэсси, подобное отношение со стороны влиятельной звезды она терпела на протяжении десяти лет.

«Я не удивился, когда увидел запись, потому что уже видел подобное. Например, в 2012 году он буквально нападал на женщин четыре или пять раз. Я лично был свидетелем таких сцен», - говорил по поводу всей этой истории бывший телохранитель Diddy Роджер Бондс.

Рэпер не стал отрицать свою вину, отметив, что очень сожалеет о своем поведении, которому нет оправдания. «Я облажался, достиг дна. Но я не ищу себе оправданий, мое поведение в этом видео непозволительно. Я беру на себя ответственность за свои действия», - заявлял он.