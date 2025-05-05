В столичном театре-бутике пройдет незабываемый вечер с Александром Ивашкевичем

23 мая SHOWCASE PR Events приглашает на творческий вечер с Александром Ивашкевичем - ведущим актером Русского театра Эстонии, кино, профессиональным степистом, хореографом и фотохудожником.
Встреча пройдет в формате доверительного диалога между артистом и зрителями, в камерной атмосфере нового театра-бутика Mon Reflets, расположенного в квартале Ротерманни.
Александр Ивашкевич - артист, который не перестает удивлять, вдохновлять и покорять своим магнетизмом. Вечер будет наполнен личными историями, рассказами о работе с режиссерами, размышлениями о театральной профессии, смыслах и символах в искусстве.
Монолог Александра постепенно перейдет в открытый диалог с гостями мероприятия. Каждый сможет задать вопрос, поделиться впечатлением, послушать интересные истории, связанные с театральными ролями, любимыми литературными произведениями и музыкальными увлечениями.
Дата: 23.05.2025
Место проведения: Théatre Boutique MonReflets
Программа вечера:
18:30 - регистрация
19:00 - начало мероприятия
20:00 - пауза
20:30 - продолжение мероприятия
Количество мест ограничено, для регистрации пишите по адресу: showcaseprproject@gmail.com или звоните: +372 5129057 и +372 5058143.