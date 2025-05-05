В столичном театре-бутике пройдет незабываемый вечер с Александром Ивашкевичем

Встреча пройдет в формате доверительного диалога между артистом и зрителями, в камерной атмосфере нового театра-бутика Mon Reflets, расположенного в квартале Ротерманни.

Александр Ивашкевич - артист, который не перестает удивлять, вдохновлять и покорять своим магнетизмом. Вечер будет наполнен личными историями, рассказами о работе с режиссерами, размышлениями о театральной профессии, смыслах и символах в искусстве.

Монолог Александра постепенно перейдет в открытый диалог с гостями мероприятия. Каждый сможет задать вопрос, поделиться впечатлением​, послушать интересные истории, связанные с театральными ролями, любимыми литературными произведениями и музыкальными увлечениями.

Дата: 23.05.2025

Место проведения: Théatre Boutique MonReflets

Программа вечера:

18:30 - регистрация​

19:00 - начало мероприятия

20:00 - пауза

20:30 - продолжение мероприятия