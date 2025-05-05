ФОТО В Вырумаа возле магазина разгуливал необычный пернатый: сядет на самокат – домой быстрее доберется

«Чья-то "курица" бродит у Максимаркета, со стороны автозаправки Neste», - пишет Рагнар в Facebook-группе Võrukad! 30,0 tuh liiget и прикладывает фото, на котором пернатый гордо разгуливает между самокатами Bolt.

Фото фазана. Фото: Erakogu

«Это фазан», - пишут в комментариях. «Охотничий фазан, в последнее время их как-то очень много», - уточняет заводчик животных и птиц Роберт Рюйтли.

«Пошел в магазин за яйцами - сейчас купить дешевле», - шутит один из комментаторов. «Сядет на самокат - домой быстрее доберется», - предполагает другой.