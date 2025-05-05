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ФОТО В Вырумаа возле магазина разгуливал необычный пернатый: сядет на самокат – домой быстрее доберется

Фото статьи
Фото: Ekraanitõmmis videost.

В Выру возле магазина Coop и автозаправки заметили фазана, гулявшего между электросамокатами. «Пошел в магазин за яйцами - сейчас купить дешевле», - шутят в комментариях.

«Чья-то "курица" бродит у Максимаркета, со стороны автозаправки Neste», - пишет Рагнар в Facebook-группе Võrukad! 30,0 tuh liiget и прикладывает фото, на котором пернатый гордо разгуливает между самокатами Bolt.

Фото фазана.
Фото фазана. Фото: Erakogu

«Это фазан», - пишут в комментариях. «Охотничий фазан, в последнее время их как-то очень много», - уточняет заводчик животных и птиц Роберт Рюйтли.

«Пошел в магазин за яйцами - сейчас купить дешевле», - шутит один из комментаторов. «Сядет на самокат - домой быстрее доберется», - предполагает другой.

Охотничьего фазана также видели гуляющим возле детского сада Sõlekese. «В субботу утром был на улице Уус», - пишет в комментарии Марилиис, которая поделилась и видео фазана.

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