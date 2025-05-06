ГОРОСКОП НА 6 МАЯ У близнецов возможны конфликты, а Весам надо отдохнуть

Лев

Напряженные отношения в семье заставят нервничать Львов. Кажется, что родственники ставят под сомнение ваши успехи и достоинства, а их критические замечания ни в коей мере не являются тактичными. Сейчас лучше смириться с ситуацией, чем пытаться доказать собственную правоту: споры отнимут слишком много энергии, которой можно было бы найти более достойное применение. Порой трудно поладить и с любимым человеком; особенно незавидно обстоят дела у тех, кто планирует на этот день романтическое путешествие или просто совместную поездку.

С профессиональной точки зрения день весьма неплох. Звезды, правда, предупреждают о нежелательности проведения деловых переговоров, зато обещают удачное завершение долгосрочных проектов и оптимальное решение творческих задач.

Дева

Благоприятный день для любой трудной работы, а также для решения сложных задач, касающихся учебы и научной деятельности. Ваш кругозор расширяется стремительно, новые знания усваиваются легко, появляется возможность немедленно применить полученную информацию. Деловые переговоры увенчаются успехом, если вы не станете пренебрегать подготовкой к ним и полагаться исключительно на собственное обаяние: опыт и знания совершенно необходимы.

Трудно найти общий язык с родственниками, ваше стремление в одиночку решить все проблемы семьи может быть истолковано превратно. Финансовое положение улучшается, однако спешить с расходами не стоит: экономные Девы будут щедро вознаграждены судьбой.

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