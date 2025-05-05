Что никогда не наденет богатая женщина этим летом: три главных врага стиля

Вульгарные тренды

Во-первых, вульгарные тренды с избыточным декором - пайетки днем, агрессивные разрезы, прозрачные ткани «в лоб» - уйдут в прошлое. Богатая женщина знает: если образ требует постоянных объяснений, он уже проиграл. Она выберет приглушенную сексуальность и утонченные акценты, а не прямолинейные провокации.

Поддельные бренды и логомания

Успешная женщина никогда не наденет поддельные бренды и кричащие логотипы. Подлинная состоятельность не нуждается в демонстрации через фейковые лейблы или явную «брендозависимость». Вместо этого она предпочтет качественные, но неброские вещи от нишевых дизайнеров или капсульных коллекций.

Дешевые ткани

Синтетика и дешевые ткани - табу. Летом кожа требует дыхания, а тело - комфорта. Настоящая леди не наденет нейлоновый сарафан, скрипящий полиэстер или откровенно дешевый трикотаж. Лен, шелк, органический хлопок - ее выбор.