Что никогда не наденет богатая женщина этим летом: три главных врага стиля

Настоящая элегантность не всегда кричит о себе, а роскошь - это чаще не логотипы и стразы, а уверенность, вкус и умение говорить стилем. Именно поэтому по-настоящему богатая женщина этим летом обойдёт стороной целый ряд вещей, которые могут выглядеть ярко, но не соответствуют ее статусу и эстетике, пишет Униан.
Вульгарные тренды
Во-первых, вульгарные тренды с избыточным декором - пайетки днем, агрессивные разрезы, прозрачные ткани «в лоб» - уйдут в прошлое. Богатая женщина знает: если образ требует постоянных объяснений, он уже проиграл. Она выберет приглушенную сексуальность и утонченные акценты, а не прямолинейные провокации.
Поддельные бренды и логомания
Успешная женщина никогда не наденет поддельные бренды и кричащие логотипы. Подлинная состоятельность не нуждается в демонстрации через фейковые лейблы или явную «брендозависимость». Вместо этого она предпочтет качественные, но неброские вещи от нишевых дизайнеров или капсульных коллекций.
Дешевые ткани
Синтетика и дешевые ткани - табу. Летом кожа требует дыхания, а тело - комфорта. Настоящая леди не наденет нейлоновый сарафан, скрипящий полиэстер или откровенно дешевый трикотаж. Лен, шелк, органический хлопок - ее выбор.
И, наконец, богатая женщина не выберет модное, но неудобное. Устойчивый каблук, мягкая посадка, натуральный состав и идеальный крой - все это важнее сезонных экспериментов. Богатая женщина носит не то что модно, а то, что служит ей - подчеркивает индивидуальность, а не загоняет в рамки трендов.