На концерте Леди Гаги предотвратили теракт

Уточняется, что организаторы вербовали участников для совершения атак с использованием самодельных взрывных устройств. По предварительной версии, целью плана было получение известности в социальных сетях.

По данным полиции, задержаны ответственный за план и подросток. Предполагаемый организатор был арестован за незаконное хранение огнестрельного оружия, а подросток - за хранение детской порнографии.

Правоохранители также сообщили, что ответственные за подготовку теракта способствовали радикализации молодежи.