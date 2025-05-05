ИНТЕРВЬЮ Украинский шоумен Антон Лирник рассказал, что едет в Таллинн с важной миссией: «Чтобы психика была в порядке!»

Этот спектакль для этих людей - чтобы они еще раз убедились и поняли, что не только они не согласны с тем, что творит российский режим сейчас. Есть еще другие люди, которые также думают, как вы, и вы все правильно делаете.

Ну, это такой серьезный подтекст спектакля. Но это юмористическое, сатирическое произведение. Созданное специально для того, чтобы те люди смогли попытаться превратить в смех ужасную ситуацию, в которой мы все оказались. Конкретные имена не важны, важно посмеяться над злом и сделать его не таким всесильным.

Как только мы начинаем смеяться над злом, мы ослабляем его. Придаем себе уверенность, что это зло смешно, а значит, его можно победить.

- А тепло ли его приняли в Испании?

- Да, конечно. Я давно не слышал оваций, потому что в стендапе как-то так не принято. Я выступаю в этом жанре почти три года, и тут овации - это скорее большая редкость.

А тут люди внимательно слушали спектакль, и в конце действительно были овации. И на первом спектакле, и на втором. То есть это означает, что то, что я говорю со сцены, очень точно попадает в нерв этой аудитории.

- В моноспектакле про Федота вы сатирически обыгрываете современные реалии. Что для вас важнее - развеселить или заставить задуматься?