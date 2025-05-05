ИНТЕРВЬЮ Украинский шоумен Антон Лирник рассказал, что едет в Таллинн с важной миссией: «Чтобы психика была в порядке!»

17 мая в Таллинне пройдет моноспектакль Антона Лирника «Федот-айтишник». В интервью комик рассказал о своих впечатлениях от местной публики, а также о своем переезде в Испанию, реакции зрителей на его спектакль и подходе к юмору.
- Антон, что стало для вас самым неожиданным, приятным или сложным после переезда в Валенсию? Почему Испания, а не Португалия или Германия?
- Ну, как-то я до этого бывал в Испании, поэтому для меня не было никаких сюрпризов в том плане, что я примерно понимал, куда еду, какая страна, какая атмосфера, какие люди. И город выбирал не случайно, потому что Валенсия - это один из самых красивых городов, которые я видел. Он действительно со своим духом, со своим очень ярким интересом.
Поэтому мне хотелось жить именно в Валенсии. Я этот выбор сделал совершенно осознанно и не жалею, потому что я получил все то, чего хотел - это спокойствие, это дружелюбие. И, ну, знаете, очень какие-то позитивные вибрации, которыми этот город наполнен.
- Как воспринимают ваш спектакль «Федот-айтишник» в разных городах и странах?
- Трудно очень судить, потому что пока я не получил полной картины, так как показывал спектакль всего два раза. Это было в Испании, в двух городах. Поэтому я пока не знаю, как на него отреагируют в других странах. Но я думаю, что у этого спектакля очень определенная аудитория.
- Для кого этот спектакль?
Это в большей степени россияне, которые не поддерживают текущий курс своей страны, те, кто уехал, те, кто находится в оппозиции к текущей власти. Поэтому я думаю, что в каждой стране и в каждом городе огромное количество именно таких людей. Которые ищут своих, которым нужно объединяться, которым нужно почувствовать, что они не одиноки за границей, и что они все на одной волне.
Этот спектакль для этих людей - чтобы они еще раз убедились и поняли, что не только они не согласны с тем, что творит российский режим сейчас. Есть еще другие люди, которые также думают, как вы, и вы все правильно делаете.
Ну, это такой серьезный подтекст спектакля. Но это юмористическое, сатирическое произведение. Созданное специально для того, чтобы те люди смогли попытаться превратить в смех ужасную ситуацию, в которой мы все оказались. Конкретные имена не важны, важно посмеяться над злом и сделать его не таким всесильным.
Как только мы начинаем смеяться над злом, мы ослабляем его. Придаем себе уверенность, что это зло смешно, а значит, его можно победить.
- А тепло ли его приняли в Испании?
- Да, конечно. Я давно не слышал оваций, потому что в стендапе как-то так не принято. Я выступаю в этом жанре почти три года, и тут овации - это скорее большая редкость.
А тут люди внимательно слушали спектакль, и в конце действительно были овации. И на первом спектакле, и на втором. То есть это означает, что то, что я говорю со сцены, очень точно попадает в нерв этой аудитории.
- В моноспектакле про Федота вы сатирически обыгрываете современные реалии. Что для вас важнее - развеселить или заставить задуматься?
- Я стараюсь сочетать эти вещи. Вообще для меня это и является принципом, по которому я стараюсь работать в своем творчестве. Мне важно, чтобы были заложены всегда какие-то мысли, которые показывают человеку, как можно измениться, что можно изменить, что неправильно, что неверно. Но это все подается в юмористической манере.
Я понимаю, что моя работа - развлекать людей. У кого-то работа - кормить, у кого-то работа - возить. Моя работа - развлекать для того, чтобы их психика была в порядке. Всем нужно время от времени отвлекаться от происходящего ужаса и приходить на мои концерты, просто расслабляться и веселиться. Я считаю, что вот это моя миссия, и я ее выполняю.
Кроме того, конечно, никто не мешает мне вкладывать в свои тексты какие-то мысли, которые я считаю важными. В этом случае сатирический моноспектакль в стихах «Федот» - это как раз идеальное сочетание, потому что тут те вещи, которые раньше я прятал на второй план в своих шутках, выходят на первый план, и я их озвучиваю открыто.
- В прошлом году вы выступали в Таллинне. Какие впечатления оставил город и публика?
- Это довольно сложное ощущение. Мне кажется, что Таллинн - это город интеллигентной публики, что очень приятно. Артисту всегда импонирует, когда он чувствует, что на одной волне с публикой. В Таллинне люди, которые ценят не только смысл шутки, но и форму.
Они очень бережно и внимательно относятся к тому, как красиво этот смысл завернут. Я это ощутил, увидел и услышал - что это люди, которые понимают красоту правильной формулировки. Это мне очень нравится.