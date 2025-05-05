Есть риски: туристам запретили перевозить в багаже популярный предмет

Поясняется, что этот популярный предмет может быть очень опасным. Его нельзя провозить в багажном отделении из-за того, что существует риск возгорания устройства.

«Некачественно изготовленные, неисправные и неправильно используемые литиевые батареи, а также те аккумуляторы, которые не защищены от короткого замыкания, могут испытывать так называемый »тепловой разгон«. Это приводит к тому, что они настолько нагреваются, что могут загореться, взорваться и воспламенить другие аккумуляторы поблизости», - предупредили в управлении.

Уточняется, что это может существенно нарушить работу самолета и привести к серьезным травмам у пассажиров и членов экипажа.

Путешественникам порекомендовали перевозить такие аккумуляторы в ручной клади, проверив их на наличие повреждений перед посадкой на рейс.