Есть риски: туристам запретили перевозить в багаже популярный предмет

Литиевые аккумуляторы запрещено перевозить в багаже во время перелета на самолете из-за риска травмирования членов экипажа и путешественников. Об этом предупредили в Управлении гражданской авиации Великобритании (CAA), сообщает The Daily Mail.
Поясняется, что этот популярный предмет может быть очень опасным. Его нельзя провозить в багажном отделении из-за того, что существует риск возгорания устройства.
«Некачественно изготовленные, неисправные и неправильно используемые литиевые батареи, а также те аккумуляторы, которые не защищены от короткого замыкания, могут испытывать так называемый »тепловой разгон«. Это приводит к тому, что они настолько нагреваются, что могут загореться, взорваться и воспламенить другие аккумуляторы поблизости», - предупредили в управлении.
Уточняется, что это может существенно нарушить работу самолета и привести к серьезным травмам у пассажиров и членов экипажа.
Путешественникам порекомендовали перевозить такие аккумуляторы в ручной клади, проверив их на наличие повреждений перед посадкой на рейс.
По данным издания, в то же время, южнокорейская авиакомпания Air Busan запрещает держать такие аккумуляторы даже на полках для ручной клади. Туристам рекомендуют держать устройства при себе. Такое правило было введено после пожара на борту самолета авиакомпании в январе 2025 года.