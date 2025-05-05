Выбор блюда в ресторане привел к многолетней семейной драме и тяжелой болезне

Автор этой неожиданной истории делится ею на форуме Reddit и начинает с того, что он сам не вегетарианец. Хотя он исключил свинину из своего рациона, он все же иногда ест мясные продукты, но также любит разнообразные овощи и уделяет внимание здоровому и сбалансированному питанию.