Выбор блюда в ресторане привел к многолетней семейной драме и тяжелой болезне

Иногда простой выбор блюда в ресторане может запустить цепочку событий, напоминающую сцену из сатирической семейной драмы. Один мужчина, заказавший вегетарианское блюдо, неожиданно оказался втянут в ценностный конфликт на почве еды со своим двоюродным братом - и история закончилась тяжелым диагнозом и прекращением общения.
Автор этой неожиданной истории делится ею на форуме Reddit и начинает с того, что он сам не вегетарианец. Хотя он исключил свинину из своего рациона, он все же иногда ест мясные продукты, но также любит разнообразные овощи и уделяет внимание здоровому и сбалансированному питанию.