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Выбор блюда в ресторане привел к многолетней семейной драме и тяжелой болезне

Перевод: Герман Аверьянов
Фото статьи
Фото: Shutterstock

Иногда простой выбор блюда в ресторане может запустить цепочку событий, напоминающую сцену из сатирической семейной драмы. Один мужчина, заказавший вегетарианское блюдо, неожиданно оказался втянут в ценностный конфликт на почве еды со своим двоюродным братом - и история закончилась тяжелым диагнозом и прекращением общения.

Автор этой неожиданной истории делится ею на форуме Reddit и начинает с того, что он сам не вегетарианец. Хотя он исключил свинину из своего рациона, он все же иногда ест мясные продукты, но также любит разнообразные овощи и уделяет внимание здоровому и сбалансированному питанию.

Однажды, встретившись с родственником в ресторане, он выбрал из меню что-то свежее и состоящее из овощей. И именно этот простой заказ привел к событиям, которые оказались куда значительнее обычного гастрономического опыта.

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