Трогательный ритуал Меган Маркл покоряет сердца современных родителей

Меган Маркл вновь оказалась в центре внимания - на этот раз не из-за своего королевского статуса, а благодаря искреннему и трогательному отношению к материнству. Герцогиня Сассекская рассказала в недавнем подкасте, что придумала для своих детей ежедневный ритуал, воплощающий современные принципы внимательного и заботливого родительства.
Меган Маркл рассказала в подкасте The Jamie Kern Lima Show, что уже создала электронные почтовые аккаунты для своих детей - Арчи (5 лет) и Лилибет (3 года). Каждый вечер перед сном она отправляет им письма: иногда это забавный случай из прошедшего дня, иногда обычный снимок с завтрака или копия школьного табеля, сообщает Newsweek.
«Это моменты, которые не вставишь в рамку и не запишешь в дневник. Но, возможно, когда им исполнится 16 или 18 лет, я отдам им доступ к этой почте и скажу: "Вот письма, которые я писала тебе все эти годы"», - поделилась Меган.
Современный подход к родительству
Такой подход заметно отличается от того, что переживал принц Гарри в детстве. В своих мемуарах Spare он описывал эмоциональную отстраненность со стороны отца и трудности, связанные с публичным горем после смерти матери - принцессы Дианы, пишет Newsweek.
Меган также рассказывала о сложностях взросления в семье разведенных родителей и о том, как непросто было находить баланс между двумя очень разными взглядами на жизнь. Именно эти переживания, похоже, и сформировали их нынешний стиль воспитания - искренний, внимательный и сосредоточенный на ценности повседневных мелочей.
Одобрение ученых и терапевтов
Британский психотерапевт Дарен Банарсе отмечает, что Меган создает не только трогательный архив воспоминаний, но и важную привычку: «Это способ запечатлеть моменты детства, о которых не расскажут фотографии - маленькие наблюдения, которые легко забываются в быстром ритме жизни».
По его словам, именно документирование повседневных событий передает детям послание о том, что даже обычные, нефильтрованные моменты ценны. «Это очень эмоционально поддерживает и помогает детям чувствовать, что их видят и любят», - подчеркнул Банарсе.
Того же мнения придерживается Дорси Портер, эксперт по осознанному родительству, работающая с семьями, столкнувшимися с эмоциональным отдалением. По ее словам, электронные письма Меган Маркл становятся своего рода частичками памяти, которые помогают ребенку сохранить связь с прошлым: «Это тихие, но постоянные доказательства того, что тебя всегда любили и замечали».
По оценке Портер, это современная версия традиционных детских альбомов или рукописных дневников. «Это не воспитание ради показухи, а воспитание через присутствие - честная и последовательная любовь».