Трогательный ритуал Меган Маркл покоряет сердца современных родителей

Меган Маркл рассказала в подкасте The Jamie Kern Lima Show, что уже создала электронные почтовые аккаунты для своих детей - Арчи (5 лет) и Лилибет (3 года). Каждый вечер перед сном она отправляет им письма: иногда это забавный случай из прошедшего дня, иногда обычный снимок с завтрака или копия школьного табеля, сообщает Newsweek.

«Это моменты, которые не вставишь в рамку и не запишешь в дневник. Но, возможно, когда им исполнится 16 или 18 лет, я отдам им доступ к этой почте и скажу: "Вот письма, которые я писала тебе все эти годы"», - поделилась Меган.

Современный подход к родительству

Такой подход заметно отличается от того, что переживал принц Гарри в детстве. В своих мемуарах Spare он описывал эмоциональную отстраненность со стороны отца и трудности, связанные с публичным горем после смерти матери - принцессы Дианы, пишет Newsweek.

Меган также рассказывала о сложностях взросления в семье разведенных родителей и о том, как непросто было находить баланс между двумя очень разными взглядами на жизнь. Именно эти переживания, похоже, и сформировали их нынешний стиль воспитания - искренний, внимательный и сосредоточенный на ценности повседневных мелочей.

Одобрение ученых и терапевтов