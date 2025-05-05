Популярнее чем Дубай: новое направление для роскошного отдыха

Путешественники, ищущие уникальный городской отдых, все чаще смотрят за пределы традиционных европейских популярных мест. Марракеш, Рейкьявик и Дубай уже пережили всплеск популярности, но теперь появилось еще одно направление: Эр-Рияд, пишет The Independent.
Расположенная в самом сердце Аравийского полуострова столица Саудовской Аравии, как отмечает издание, стремительно меняет свой облик.
Страна все шире открывает свои двери миру, предлагая туристам, любящим приключения, свежий и неизведанный городской ландшафт. Все эти изменения происходят в рамках масштабного проекта, направленного на обновление имиджа государства. Как подчеркивает издание, проект уже приносит заметные дивиденды.
Некогда известный преимущественно как деловой центр, Эр-Рияд переживает культурный и архитектурный ренессанс.
«Саудовская Аравия - одна из самых необычных стран, которые я когда-либо посещал. За последние несколько лет там многое изменилось, и страна движется в правильном направлении. Люди, которые решат ее посетить, встретят самый теплый прием и место, которое, возможно, их удивит», - поделился своими впечатлениями один из туристов.
Ожидается, что к 2030 году население Эр-Рияда достигнет около 9 миллионов человек (средний возраст в Саудовской Аравии составляет всего 29 лет).
Город, расположенный в центре страны и окружен пустыней, сегодня представляет собой оживленный центр с прямыми бульварами и футуристическими небоскребами. В середине XVII века Эр-Рияд был лишь небольшим селением, пока караваны, пересекавшие Аравийские пустыни, не обосновались вдоль долины с доступом к воде и плодородным землям.
Тем не менее, несмотря на стремительную модернизацию, исторические корни страны тщательно сохраняются, и туристы могут их отчетливо увидеть.
Как отмечает издание, одним из лучших мест, чтобы буквально почувствовать вкус исторического наследия страны, является Najd Village - ресторан, который не только предлагает блюда местной кухни в традиционной обстановке, но и дает возможность прикоснуться к подлинной культуре региона Неджд.
Посетители сидят на полу на коврах и подушках, наслаждаясь ароматным рагу, жареными сырными самбусами и большими семейными порциями ягненка с рисом кабса. Любители экзотики могут попробовать верблюжье мясо. Завершить трапезу предлагается чашечкой традиционного саудовского кофе с кардамоном и сладкими финиками.
Еще одно место для знакомства с местной культурой - Дирия, район на северо-западной окраине города, который считается колыбелью Саудовской Аравии.
Исторический район Ат-Тураиф, известный своей глинобитной цитаделью, некогда бывшей центром первого саудовского государства в середине XVIII века, включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поблизости находится терраса Буджаири - комплекс ресторанов и бутиков, включая магазины модной одежды и предметов интерьера от местных дизайнеров.
Центральный район Эр-Рияда предлагает совершенно иной облик. Аль-Олайя, деловой центр города, - лучшее место, чтобы увидеть Саудовскую Аравию XXI века. Самая впечатляющая панорама открывается с высоты 300 метров со смотровой площадки Sky Bridge на вершине Королевской башни - весь город отсюда выглядит словно игрушечный.
На уровне земли, в нескольких милях от центра, лагерь Dunes and Dates в пустыне сочетает наблюдение за звездами, катание на верблюдах, сэндбординг на дюнах и традиционный арабский ужин.
Что касается размещения, в Эр-Рияде нет недостатка в вариантах - страна переживает бум гостиничного строительства. Один из самых очаровательных и примечательных отелей - Bab Samhan в Дирие. Хотя он построен в традиционном стиле из глинобитного кирпича, здесь нет ничего простого. Тенистые дворики и спальни с изящными геометрическими узорами делают этот отель исключительным примером саудовского гостеприимства.