Популярнее чем Дубай: новое направление для роскошного отдыха

Расположенная в самом сердце Аравийского полуострова столица Саудовской Аравии, как отмечает издание, стремительно меняет свой облик.

Страна все шире открывает свои двери миру, предлагая туристам, любящим приключения, свежий и неизведанный городской ландшафт. Все эти изменения происходят в рамках масштабного проекта, направленного на обновление имиджа государства. Как подчеркивает издание, проект уже приносит заметные дивиденды.

Некогда известный преимущественно как деловой центр, Эр-Рияд переживает культурный и архитектурный ренессанс.

«Саудовская Аравия - одна из самых необычных стран, которые я когда-либо посещал. За последние несколько лет там многое изменилось, и страна движется в правильном направлении. Люди, которые решат ее посетить, встретят самый теплый прием и место, которое, возможно, их удивит», - поделился своими впечатлениями один из туристов.

Ожидается, что к 2030 году население Эр-Рияда достигнет около 9 миллионов человек (средний возраст в Саудовской Аравии составляет всего 29 лет).

Город, расположенный в центре страны и окружен пустыней, сегодня представляет собой оживленный центр с прямыми бульварами и футуристическими небоскребами. В середине XVII века Эр-Рияд был лишь небольшим селением, пока караваны, пересекавшие Аравийские пустыни, не обосновались вдоль долины с доступом к воде и плодородным землям.

Тем не менее, несмотря на стремительную модернизацию, исторические корни страны тщательно сохраняются, и туристы могут их отчетливо увидеть.