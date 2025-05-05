ГОРОСКОП НА 5 МАЯ Львам пойдет на пользу отдых с близкими, а ситуация на работе Водолеев не порадует

Близнецы

Возможны трудности на работе. Коллеги поддержат вас в трудную минуту, но помощь их вряд ли будет бескорыстной; старайтесь не принимать одолжений от недоброжелателей, не связывайте себя обязательствами, которые будет трудно выполнить. Финансовая картина стабильна, ожидаемые денежные поступления будут получены в срок.

Спокойствие и душевный комфорт воцаряются в семье, да и всюду, где вы появляетесь, у людей поднимается настроение. Однако вы не столь веселы, как хотите казаться, и порой тревожитесь по пустякам и предаетесь мрачным размышлениям. Не бойтесь рассказать друзьям о том, что вас беспокоит.

Рак

Вероятны серьезные проблемы в работе, о реализации важных проектов и воплощении в жизнь амбициозных планов лучше забыть. Возможны трудности в общении с коллегами, серьезные разногласия с руководством. Постарайтесь сохранять хотя бы внешнее спокойствие и тщательно проверяйте все расчеты. Особая осторожность необходима в работе с документами.

Личные отношения вполне гармоничны, однако порой внимание близких людей будет казаться вам чрезмерным, а забота – утомлять. Жизненный тонус снижен, возможно обострение хронических заболеваний. Не злоупотребляйте спиртными напитками, будьте внимательны к своему рациону.

Лев