«Каждую весну ем и живой»: миколог об осознанном употреблении ядовитых грибов

Этот год не стал исключением - люди делятся своим весенним урожаем грибов в социальных сетях. У кого-то в корзинках лежат яркие саркосцифы австрийские, у кого-то - сморчки, а у других - сморчковые шапочки, но нет недостатка и в тех, кто с гордостью приносит домой строчки.