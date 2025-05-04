«Каждую весну ем и живой»: миколог об осознанном употреблении ядовитых грибов

Всем приятно ходить в лес, дышать свежим лесным воздухом, но еще больше нравится собирать грибы. Больше грибников в лесах осенью, но самые старательные, самые большие любители грибов отправляются за урожаем уже весной. И почему нет - хватает чего найти. Некоторые грибы смело несут домой, однако другие - нужно осмотреть, порадоваться внешнему виду и оставить расти.
Этот год не стал исключением - люди делятся своим весенним урожаем грибов в социальных сетях. У кого-то в корзинках лежат яркие саркосцифы австрийские, у кого-то - сморчки, а у других - сморчковые шапочки, но нет недостатка и в тех, кто с гордостью приносит домой строчки.