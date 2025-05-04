Принц Гарри сделал громкое заявление о гибели принцессы Дианы на фоне проигрыша в британском суде: «Я не хочу, чтобы история повторилась»

Гарри быстро подсуетился и в этот же вечер дал откровенное интервью Би-би-си, где заявил, что считает решение суда результатом вмешательства королевской семьи. В случившемся он обвиняет «истеблишмент» и своего отца, короля Карла III. «В руках моего отца много власти и возможностей. В конечном итоге, все это дело могло быть решено через него», - отметил Гарри.

При этом 40-летний герцог отметил, что, несмотря на все разногласия, он уже простил своих родственников и хотел бы восстановить отношения. Однако, по его словам, члены королевской семьи не желают мириться с ним, а отец и вовсе не разговаривает с ним из-за этого разбирательства, что сильно огорчает Гарри, ведь он не знает, сколько осталось жить королю.

Напомним, что конфликт по поводу обеспечения безопасности Гарри продолжается с тех пор, как герцог Сассекский и его супруга Меган Маркл оставили свои королевские обязанности в 2020 году.

Опасения принца не беспочвенны: в интервью Гарри намекнул, что лишение специализированной охраны может подвергнуть его семью участи покойной принцессы Дианы, которая погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году.

Так, в ходе судебного процесса он узнал о том, что есть люди, которые хотят навредить ему и его семье. Гарри подчеркнул, что без должной охраны его посещение Великобритании представляет собой опасность не только для него и Меган, но и для их детей, Арчи и Лилибет. «Я не хочу, чтобы история повторилась», - отметил он, подразумевая трагическую судьбу своей матери.