АБСУРД В КУБЕ «Вверх-вниз по брусчатке!» Уборщики улиц вынуждены ездить на тяжелых грузовых велосипедах по Старому городу

«Вы понимаете, мой родственник - пожилой человек. Большинство работников - пенсионеры, потому что ни один молодой за такую зарплату работать не будет. А теперь, что придумали уважаемые городские власти? Давайте посадим этих пожилых людей на грузовые велосипеды и заставим ездить по брусчатке. Это просто фантастика, как люди, которые управляют городом, совершенно не понимают, как все устроено на самом деле!»

По словам человека, обратившегося в редакцию, сейчас большая часть работников Tänavapuhastuse AS находится дома на больничном, им ищут замену. «Какие улицы в Старом городе? Здесь не только брусчатка повсюду, которую и так сложно проехать на велосипеде, но еще и приходится подниматься и спускаться по склонам. Грузовой велосипед тяжелый, представьте себе, что вы на нем собираете мусор, а потом с этим грузом едете в гору по такой дороге. Сейчас пожилые люди сидят дома - у кого спина болит, у кого ноги!»