АБСУРД В КУБЕ «Вверх-вниз по брусчатке!» Уборщики улиц вынуждены ездить на тяжелых грузовых велосипедах по Старому городу

Уже некоторое время жители Старого города замечают на узких средневековых улицах грузовые велосипеды с надписью Tänavapuhastuse AS. Вице-мэр и главный сторонник этой идеи Пяртель-Пеэтер Пере не захотел комментировать ситуацию и посоветовал обратиться в отдел коммуникации горуправы.
«Вы понимаете, мой родственник - пожилой человек. Большинство работников - пенсионеры, потому что ни один молодой за такую зарплату работать не будет. А теперь, что придумали уважаемые городские власти? Давайте посадим этих пожилых людей на грузовые велосипеды и заставим ездить по брусчатке. Это просто фантастика, как люди, которые управляют городом, совершенно не понимают, как все устроено на самом деле!»