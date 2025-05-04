Путешествия не обязательно должны приводить к стремительному опустошению банковского счета. На самом деле существует множество способов увидеть мир либо за очень скромные деньги, либо вовсе бесплатно. Для этого понадобятся лишь творческий подход, нужные знания и готовность выйти из зоны комфорта. В этом материале мы расскажем о реальных и проверенных способах доступных или даже полностью бесплатных путешествий - от обмена работой до использования ошибок авиакомпаний.