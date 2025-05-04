Жертва «колпачков»: «Все закончилось в ЭМО – я едва не умерла от заражения крови»

Что бы она изменила в тот вечер? «Моя ошибка в том, что я оставила напиток без присмотра. Кто так делает? Сейчас я думаю: как можно было так безрассудно бросить свой стакан, ходить по клубу, болтать? А потом возвращаться и пить из него, уверенная, что никто к нему не прикасался. Нельзя быть настолько наивным. Тогда никто и не говорил - следите за напитками, остерегайтесь "колпачков", не берите напитки от незнакомцев».

Теперь она рассказывает в школах, что если с жертвой уже произошло - она мало что может сделать, зато многое могут близкие, находящиеся рядом. «Говорим: обращайте внимание. Если ваша подруга обычно пьет три коктейля и все нормально, а тут выпила один и ей резко стало плохо, она не реагирует, лежит - это не смешно. Нужно быстро отвести ее в безопасное место и вызвать скорую».

Сегодня она знает, кем были те мужчины, которые воспользовались случаем. «Они гуляют на свободе, один, кажется, в Австралии живет». Наказания не последовало.

«Причина простая - я не обратилась в полицию. Почему? Объясню. Это одна из основных причин, почему я всем этим занимаюсь. Я считала, что уже слишком поздно. Но, когда спустя четыре года начала разбираться, поняла - никогда не поздно. После передачи Õhtu! со мной связались, спросили, готова ли я подать заявление, может, что-то получится. Но сейчас в этом уже нет смысла», - сказала она.