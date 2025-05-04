Жертва «колпачков»: «Все закончилось в ЭМО – я едва не умерла от заражения крови»

В передаче ETV Hommik Anuga в этот раз была в гостях активистка и блогер Александрия Рейнварт, руководитель проекта korgijook.ee. Она также ходит по школам и рассказывает, на что стоит обращать внимание, отправляясь на вечеринку. У нее самой есть ужасный опыт, связанный с наркотическим веществом GHB, известным в народе как «колпачок» - это случилось около шести лет назад в одном из ночных клубов Тарту.
Александрия Рейнварт поделилась в эфире своей личной историей - той пугающей ночью, которая произошла шесть лет назад
«До сих пор мне очень тяжело это переживать. Это травма на всю жизнь - неважно, ходишь ты к психологу или нет. В любом случае это оставляет неизгладимый след», - говорит женщина, которая получила GHB в одном из тартуских клубов. В тот вечер она пила только воду.
«Я должна была просто заехать за друзьями в клуб и подождать их там. Они сказали: если будет скучная вечеринка, может, сразу отвезешь нас в другой клуб? Я была за рулем, машину оставила прямо у входа».
Она взяла в баре стакан воды, а ее друзья пошли на танцпол. Отпила немного, поставила стакан на барную стойку, повернулась и начала говорить со знакомым, которого давно не видела.
«Это было всего минуту или две. Потом я повернулась, выпила еще пару глотков. Через пять минут почувствовала, что мое тело перестает подчиняться. Я же понимаю - никаких алкогольных напитков не пила. Просто ощущаю, что силы покидают, тело начинает покалывать», - вспоминает она. GHB невозможно распознать в напитке: «Вещество бесцветное, без запаха и вкуса».
«Сразу обратилась к своему бывшему парню и сказала, что что-то не так». Но он не воспринял это всерьез. «Ответил: "Что, выпить еще хочешь?" Что-то в этом духе». Больше Александрия ничего не помнит. «Следующее, что помню - проснулась утром не там, где должна была».
Что происходило дальше - она не знает. «Сейчас я понимаю, что случилось. Но до того, как я это осознала, прошло несколько дней. Я сначала все отрицала, не могла признаться себе. Тело полностью блокирует воспоминания, разум вытесняет произошедшее и говорит, что ничего не было».
Позже она пыталась восстановить события по крупицам. В какой-то момент друзья пытались ей дозвониться, но она, находясь без сознания, не отвечала. На этом все и закончилось - сотрудники клуба тоже не пришли ей на помощь.
«Если рядом мужчина или двое, весело выводящие тебя из клуба, охрана думает: "О, выпившую девушку увели, отлично, нам не нужно вмешиваться". Никто этим не занимается, никто не спрашивает, куда тебя ведут».
Александрия не знает, сколько мужчин вывело ее из клуба, потому что клуб не предоставил видеозаписи.
«Это и есть причина, почему мы сейчас ходим по школам. Неважно, насколько тяжелая ситуация - реагируйте сразу. Сразу говорите, иначе все так и останется. И - простите за выражение - эти уроды так и продолжат творить свои дела дальше».
Она не хочет думать о том, что с ней происходило под действием GHB. «Меня использовали сексуально. Это привело к тяжелым последствиям. Не хочу вдаваться в детали, но через одиннадцать дней все закончилось в отделении неотложной помощи - я едва не умерла от заражения крови. Можно сказать, моя жизнь висела на волоске. Меня поражает, как долго я это игнорировала. Сейчас, когда мне предложили вместе сделать проект, это мой шанс помочь другим. Отказаться я не могу», - говорит она.
Что бы она изменила в тот вечер? «Моя ошибка в том, что я оставила напиток без присмотра. Кто так делает? Сейчас я думаю: как можно было так безрассудно бросить свой стакан, ходить по клубу, болтать? А потом возвращаться и пить из него, уверенная, что никто к нему не прикасался. Нельзя быть настолько наивным. Тогда никто и не говорил - следите за напитками, остерегайтесь "колпачков", не берите напитки от незнакомцев».
Теперь она рассказывает в школах, что если с жертвой уже произошло - она мало что может сделать, зато многое могут близкие, находящиеся рядом. «Говорим: обращайте внимание. Если ваша подруга обычно пьет три коктейля и все нормально, а тут выпила один и ей резко стало плохо, она не реагирует, лежит - это не смешно. Нужно быстро отвести ее в безопасное место и вызвать скорую».
Сегодня она знает, кем были те мужчины, которые воспользовались случаем. «Они гуляют на свободе, один, кажется, в Австралии живет». Наказания не последовало.
«Причина простая - я не обратилась в полицию. Почему? Объясню. Это одна из основных причин, почему я всем этим занимаюсь. Я считала, что уже слишком поздно. Но, когда спустя четыре года начала разбираться, поняла - никогда не поздно. После передачи Õhtu! со мной связались, спросили, готова ли я подать заявление, может, что-то получится. Но сейчас в этом уже нет смысла», - сказала она.
Как она узнала, кто это были? «Это был тот же молодой человек, у которого я просила помощи. Мой бывший ухажер». В клубы она теперь больше не хочет. «Очень редко бывает, последний раз шесть месяцев назад - на одном концерте. Есть любимые группы, иногда хожу, но крайне редко. Спиртное не пью уже больше пяти лет - просто не хочу».