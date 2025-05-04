Суп с вермишелью и секретным ингредиентом: что добавить в конце готовки

В суп можно добавлять как части птицы с костями, так и филе. В первом случае блюдо будет ароматнее, но калорийнее.

Ингредиенты:

курица - 400 г;​

лук - 1 шт.;​

морковь - 1 шт.;​

картофель - 3 шт.;

вермишель - 50 г;​

яйцо - 1 шт.;​

подсолнечное масло - 1 стол. л.;​

лавровый лист - 1 шт.;​

соль, перец, специи;​

зелень по вкусу.

Нарезать мясо порционными кусками и выложите в кастрюлю с водой и лавровым листом. Закипятите и через 5-10 минут варки снимите пену. Картошку почистите и нарежьте кубиком, добавьте в кастрюлю и варите всё вместе ещё 15 минут.

Лук и морковь нарежьте мелким кубиком. Обжарьте с горячим маслом до мягкости (5-7 минут). Добавить и варить еще 5 минут.

Секретным ингредиентом в этом рецепте является яйцо. Взболтайте его до однородности. Когда картошка уже будет готова, влейте яйца в кастрюлю тонкой струей, постоянно помешивая воду. Получится легкая яичная "паутинка".

Готовый куриный суп с вермишелью приправьте солью, перцем и любимыми специями, добавьте рубленую зелень.

Суп с фрикадельками и вермишелью

Фрикадельки можно готовить из любого фарша, но время приготовления будет отличаться - куриные варятся немного быстрее.

Ингредиенты:

фарш - 400 г;

вермишель - 50 г;

картофель - 3 шт.;

морковь - 1 шт.;

лук - 2 шт.;

яйцо - 1 шт.;​

подсолнечное масло - 1 стол. л.;​​

соль, перец, специи по вкусу;​

пучок зелени.

Лук почистите и нарежьте мелким кубиком. К фаршу добавьте одну луковицу, а также соль, специи и яйцо. Слепите фрикадельки и варите 10-20 минут, в зависимости от вида мяса.

Почистите и нарежьте кубиком картошку, выложите в кастрюлю вместе с вермишелью и варите 10 минут.