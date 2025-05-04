Кефир или йогурт: диетологи рассказали, какой кисломолочный продукт лучше выбирать для здоровья

Когда речь заходит о суперфудах, на ум приходят ягоды асаи (известные своей высокой антиоксидантной активностью), капуста кейл, шпинат и другие виды листовой зелени, орехи, авокадо и, вероятно, темный шоколад. Но какая другая двойка тоже заслуживает места в этом списке?

Как вы могли догадаться из названия, это кефир и йогурт. Их часто путают, ведь оба продукта получают путем ферментации коровьего молока, но между ними есть различия - как в текстуре, так и во вкусовых свойствах и пищевой ценности.

Что нам известно о йогурте

Йогурт готовят из молока, которое ферментируется с помощью двух бактерий: Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. В процессе ферментации лактоза преобразуется в молочную кислоту. Этот продукт богат кальцием, белоком и витаминами, а регулярное его употребление приносит многочисленные преимущества, среди которых:

Поддержание и укрепление иммунной системы;​

Нормализация уровня холестерина в крови;​

Противовоспалительное действие на слизистую желудочно-кишечного тракта и балансирование его микрофлоры.

Что нам известно о кефире

Кефир имеет свои корни в Кавказском регионе, охватывающем часть Восточной Европы и Западной Азии. Он производится путем ферментации специальных зерен в свежем молоке. Термин «кефир» обозначает как сами зерна для ферментации, так и напиток, получаемый после фильтрации - его консистенция похожа на йогурт.