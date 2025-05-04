Кефир или йогурт: диетологи рассказали, какой кисломолочный продукт лучше выбирать для здоровья

Что лучше употреблять каждый день: кефир или йогурт? Если выбор по вкусу вызывает затруднения, следует обратить внимание на их полезные свойства. Давайте сравним, какой из этих напитков будет больше способствовать вашему здоровью, пишет ТСН.
Когда речь заходит о суперфудах, на ум приходят ягоды асаи (известные своей высокой антиоксидантной активностью), капуста кейл, шпинат и другие виды листовой зелени, орехи, авокадо и, вероятно, темный шоколад. Но какая другая двойка тоже заслуживает места в этом списке?
Как вы могли догадаться из названия, это кефир и йогурт. Их часто путают, ведь оба продукта получают путем ферментации коровьего молока, но между ними есть различия - как в текстуре, так и во вкусовых свойствах и пищевой ценности.
Что нам известно о йогурте
Йогурт готовят из молока, которое ферментируется с помощью двух бактерий: Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. В процессе ферментации лактоза преобразуется в молочную кислоту. Этот продукт богат кальцием, белоком и витаминами, а регулярное его употребление приносит многочисленные преимущества, среди которых:
- Поддержание и укрепление иммунной системы;
- Нормализация уровня холестерина в крови;
- Противовоспалительное действие на слизистую желудочно-кишечного тракта и балансирование его микрофлоры.
Что нам известно о кефире
Кефир имеет свои корни в Кавказском регионе, охватывающем часть Восточной Европы и Западной Азии. Он производится путем ферментации специальных зерен в свежем молоке. Термин «кефир» обозначает как сами зерна для ферментации, так и напиток, получаемый после фильтрации - его консистенция похожа на йогурт.
Кефир можно приготовить из растительного молока или воды, однако для запуска ферментации в таких случаях нужно добавлять сахар. Если же использовать коровье молоко, дополнительный сахар не требуется. Как и йогурт, регулярное употребление кефира приносит немало полезных эффектов для организма.
Как продукт ферментации, кефир способствует поддержанию здоровой микрофлоры кишечника, что укрепляет иммунную систему. Это не только защищает пищеварительный тракт, но и весь организм от воспалительных процессов.
Регулярное потребление продуктов, богатых пробиотиками, улучшает процессы пищеварения, снижает уровень воспалений и уменьшает проницаемость кишечника (когда непереваренные частицы пищи попадают через стенки кишечника в кровь, что может вызвать воспаление).
Кефир также помогает снизить уровень «плохого» холестерина. Кроме того, он является источником многих витаминов (в частности, группы В, таких как фолиевая кислота, B12, биотин и рибофлавин), а также важных минералов: кальция, магния, калия и фосфора.
Что лучше пить: йогурт или кефир
Йогурт имеет кремовую текстуру и мягкий, нежный вкус, в то время как кефир является более редким и имеет освежающий, слегка кисловатый вкус. Кроме того, кефир характеризуется легким пунктирующим ощущением и содержит небольшое количество алкоголя (1–2%), которое образуется естественно во время ферментации.
Йогурт содержит только два вида полезных бактерий - Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, в то время как в составе кефира их более десяти. Одной из таких является Lactobacillus acidophilus - «хорошая» бактерия, которая поддерживает здоровье слизистой кишечника, защищая ее от вредных микроорганизмов. Это особенно полезно для людей, страдающих воспалительными заболеваниями.
Кефир содержит пробиотики, которые важны для нормального пищеварения и поддержания иммунной системы.
Ферменты в йогурте способствуют лишь его собственному усвоению, в то время как ферменты в кефире помогают улучшить переваривание не только самого кефира, но и других продуктов.
Итак, учитывая все сравнения и полезные свойства каждого из продуктов, кефир немного преобладает йогурт - главным образом благодаря дополнительным бактериальным штаммам и ферментам, способствующим улучшению общего пищеварительного процесса. Однако оба продукта являются отличным вариантом для регулярного употребления.