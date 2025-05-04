Захватывающие дух пейзажи и тишина: эксперт назвала место в Италии, которое притягивает своей красотой

«В это время года европейские горячие точки становятся теплее и наполняются солнечным светом, что может соблазнить вас отвлечься от повседневных обязательств дома и отправиться в путешествие за границу. Хотя отпуск может быть очень дорогим, в это время года можно получить достаточно выгодные предложения», - говорится в материале.

По словам любителей путешествий, если избегать самых популярных мест, то можно сократить расходы и найти скрытые драгоценные камни, которые находятся в местах, не являющихся туристическими маршрутами. Также вы можете избежать толп и насладиться тишиной.

Как отметила туристка Хейли Хантер, есть «безумно красивое» место в Италии, которое следует посетить вместо известных туристических мест.

«Амальфитанское побережье прекрасное, но слышали ли вы о Тропее?», - спросила она.

По легенде, этот красивый городок на вершине скалы в Калабрии основал Геракл. В этом месте находятся исторический город, великолепные пляжи, а также можно заказать морские экскурсии и посетить заведения местной кухни.

«Ого. Это место безумно красивое!!! Это всего шесть часов езды на поезде из Рима, и это дешевле и тише, чем Амальфи или Чинкве-Терре», - заверила Хейли.

В то же время в Express говорят, что лучшим способом исследовать этот город являются прогулки пешком. Таким образом вы можете погулять по его волшебным улочкам, которые скрыты драгоценными камнями. Также в старом городе находится собор 12 века и много других исторических зданий.