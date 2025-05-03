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Путешествующая в одиночку женщина закричала от страха, заглянув под кровать гостиничного номера

Перевод: Влада Лаевалинд
Номер в отеле. Фото иллюстративное.
Номер в отеле. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Молодая женщина, отправившаяся одна в Японию, столкнулась с тем, чего не пожелал бы ни один путешественник: во вторую ночь поездки она почувствовала в гостиничном номере странный запах и решила заглянуть под кровать, чтобы выяснить его причину. То, что произошло потом, до глубины души напугало ее.

Живущая в Таиланде Наталиси Таксиси недавно решила поехать в путешествие в одиночку. В качестве направления она выбрала Японию - страну, которую считала одной из самых безопасных в мире. «Я думала, что это очень безопасная страна. У меня не было ни капли страха ехать одной», - вспоминает она. Но уже на второй день поездка обернулась настоящим кошмаром.

Пара глаз смотрела из-под кровати

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