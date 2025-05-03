Путешествующая в одиночку женщина закричала от страха, заглянув под кровать гостиничного номера

Живущая в Таиланде Наталиси Таксиси недавно решила поехать в путешествие в одиночку. В качестве направления она выбрала Японию - страну, которую считала одной из самых безопасных в мире. «Я думала, что это очень безопасная страна. У меня не было ни капли страха ехать одной», - вспоминает она. Но уже на второй день поездка обернулась настоящим кошмаром.