СКАЗОЧНЫЕ СНИМКИ Певица Лийс Лемсалу впервые отправилась в Азию с сыном: невероятно вкусная еда и эти доброжелательные люди!

32-летняя певица Лийс Лемсалу впервые побывала в Азии и осталась ею очарована.

«20 отобранных снимков из 7 171 881 фотографии в моем телефоне. Я даже не шучу. Это моя первая поездка в Азию, и должна признать, что мне понравилось абсолютно все - особенно доброжелательные люди и невероятно вкусная еда», - написала она в подписи к своей очередной фотогалерее о путешествии по Таиланду.

Кроме того, певица интересуется у своих поклонников, какие эмоции у них вызывает Таиланд. «Какое впечатление оставил у вас Таиланд и хотели бы вы его посетить?» - спрашивает она.

Поклонники, как один, отвечают, что их любимым местом для путешествий тоже является Таиланд.