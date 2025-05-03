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СКАЗОЧНЫЕ СНИМКИ Певица Лийс Лемсалу впервые отправилась в Азию с сыном: невероятно вкусная еда и эти доброжелательные люди!

Лийс Лемсалу.
Лийс Лемсалу. Фото: Mardo Männimägi

Певица Лийс Лемсалу в апреле побывала в Таиланде и делится с поклонниками в социальных сетях милыми снимками с этого замечательного семейного путешествия.

32-летняя певица Лийс Лемсалу впервые побывала в Азии и осталась ею очарована.

«20 отобранных снимков из 7 171 881 фотографии в моем телефоне. Я даже не шучу. Это моя первая поездка в Азию, и должна признать, что мне понравилось абсолютно все - особенно доброжелательные люди и невероятно вкусная еда», - написала она в подписи к своей очередной фотогалерее о путешествии по Таиланду.

Кроме того, певица интересуется у своих поклонников, какие эмоции у них вызывает Таиланд. «Какое впечатление оставил у вас Таиланд и хотели бы вы его посетить?» - спрашивает она.

Поклонники, как один, отвечают, что их любимым местом для путешествий тоже является Таиланд.

В ноябре 2023 года у Лийс Лемсалу и ее мужа Карла Эрика Коду родился первенец. В конце августа пара сыграла пышную свадьбу в Италии.

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